Champions League vanaf volgend seizoen te zien bij RTL

Bayern München viert de eindwinst van de Champions League. Beeld Getty Images

Volgens Peter van der Vorst, contentdirecteur van de zender, is de Champions League ‘een fantastische aanvulling op ons bestaande aanbod van entertainment, nieuws en sport’. RTL deed in 2014 al een poging de uitzendrechten van het toernooi te verkrijgen. De laatste jaren waren die in handen van Talpa, dat de wedstrijden uitzond op SBS6 of Veronica.

De uitzendrechten van de Champions League zijn interessant voor Nederlandse zenders, omdat ze een garantie zijn voor een miljoenenpubliek. De laatste jaren is een aantrekkelijk affiche, een wedstrijd van een Nederlandse club of tussen twee Europese topploegen, meestal goed voor twee à drie miljoen belangstellenden. In 2019, waarin Ajax tot de laatste vier ploegen van het toernooi behoorde, haalden drie Champions League-wedstrijden de top-tien van meest bekeken programma’s van het jaar. De tweede halve finale tegen Tottenham Hotspur werd door liefst 4,9 miljoen mensen bekeken.

Marco Louwerens, directeur televisie bij Talpa, zegt in een reactie op het verlies dat ‘de concurrentie voor de uitzendrechten structureel enorm is’. Toch blijven de zenders van het mediabedrijf niet helemaal voetballoos. Talpa heeft op zijn beurt de rechten van de Europa League en de nieuw op te richten Europa Conference League bemachtigd. Deze continentale toernooien zijn in kwaliteit inferieur aan de Champions League, maar kunnen ook veel publiek trekken als een Nederlandse ploeg het ver schopt.