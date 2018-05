Champions League blijft bij Veronica

Komend seizoen worden de Champions Leaguewedstrijden van woensdagavond voor- en nabeschouwd door Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Eind maart bleek dat ze deze zomer overstappen van RTL naar Talpa.

Fox Sports-presentatrice Hélène Hendriks neemt volgens een ingewijde de dinsdagavondwedstrijden van het prestigieuze toernooi voor haar rekening, naast klussen voor Fox. Fox erkent dat Hendriks met Talpa in gesprek is, er zou nog geen sprake zijn van een 'definitieve uitkomst’.

2017-08-11 22:01:52 HILVERSUM - Groepsfoto van (VLNR) Rene van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen tijdens de uitzending van het RTL-programma Voetbal Inside. Foto ANP

Johan Derksen is blij met de Champions League. ‘Dat we het beste voetbal ter wereld uitzenden is goed voor de status van de zender.’ Het nieuws verrast hem niet. ‘John de Mol zei al eerder dat we de woensdagavond moesten vrijhouden.' Dat speelde een belangrijke rol bij het besluit naar Talpa te gaan.

De Mol wil van Veronica 'een beetje' een voetbalzender maken, zegt Derksen. ‘Hij is goed op weg, met onze voetbaltalkshow op maandag- en vrijdagavond en de Champions League. Reken er maar op dat René, Wilfred en ik op woensdagavond lang aan het woord zijn, zodat de tv-baasjes tussen de analyses door veel reclameblokken kunnen uitzenden.'

Europa League

Over de Europa Leaguerechten wordt nog onderhandeld. Volgens Derksen is dat geen troostprijs, nu Nederlandse clubs veelal zijn aangewezen op dat toernooi. ‘Ik hoop dat Talpa die rechten ook binnenhaalt.'

Het aantal Champions Leaguekijkers in Nederland is gedaald sinds het vertrek bij de publieke omroep in 2015. Op Veronica trok het toernooi dit seizoen tot dusver gemiddeld 976 duizend kijkers, zegt een Talpa-woordvoerder. Zaterdag 26 mei is de finale, Real Madrid – Liverpool.

Voor de Champions League werd hier ooit zo'n 20 miljoen euro per jaar betaald, nu is dat minder, stelt sportmarketeer Frank van den Wall Bake. ‘Belangrijk is dat zelfs de nummer 1 van de eredivisie zich voortaan moet kwalificeren voor de groepsfase. Zonder Nederlandse club kijken veel minder mensen.'

Hoeveel De Mol investeert, is onbekend. Het is in ieder geval meer dan Talpa kan terugverdienen met reclames’, meent Van den Wall Bake. ‘Hij doet dit om zijn tv-zenders (SBS6, SBS9, Net5, Veronica, red.) in de markt te zetten. Nu spelen die tweede viool, achter de NPO en RTL. In tijden van Netflix moet je kijkers iets bieden wat ze rechtstreeks willen zien, zoals sport. De Champions League is dan het neusje van de zalm. Daar kan Talpa mee pronken.'