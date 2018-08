Champignonkwekers in problemen: paddestoel in blauw bakje is ‘te goedkoop’

Een champignonkweker in Boekel. Foto Joost van den Broek/de Volkskrant

In de laatste drie jaar zijn circa 25 van de ruim honderd champignonkwekerijen gestopt. Nog meer kwekerijen staan ‘op het punt van omvallen’, stelt voorzitter Ko Hooijmans van LTO-vakgroep Paddestoelen in vakblad De Nieuwe Oogst.

In het bekende blauwe bakje in de supermarkt brengen de gewone champignons nu circa 85 cent op per 250 gram. Hiervan gaat zo’n 35 cent naar de kweker. Die heeft echter te maken met een kostprijs van ruim 40 cent. De bedrijven houden het hoofd boven water met onder meer de kweek van andere paddestoelen met een hogere opbrengst. Ook wordt gewerkt aan schaalvergroting en meer efficiency om de kosten te drukken.

Eerlijke prijs

De kwekers klagen over de macht van de supermarkten, die door hun inkoopmacht een lage prijs kunnen afdwingen. ‘Deze situatie kan niet langer doorgaan’, zegt Hooijmans in De Nieuwe Oogst. ‘Wij roepen consumenten, handel en industrie op om vol in te zetten op het Nederlands product en daar een eerlijke prijs voor te betalen.’ Volgens hem zijn de kosten van arbeid, energie en grondstoffen als champignonmest sinds de eeuwwisseling flink gestegen. Door de hete zomer loopt de energierekening voor de koeling van de kwekerijen ook nog eens op.

Vier jaar geleden stelde de Wageningen Universiteit al vast dat de Nederlandse champignonsector onder grote druk staat. De financiële resultaten dalen, evenals het aantal bedrijven en het areaal. Dit komt door de hevige concurrentie in binnen- en buitenland. Rond 2010 steeg de productie van champignons in Nederland nog door meer machinaal en minder handmatig oogsten. Daarna zakte de groei in.

Wereldmarkt

Hooijmans: ‘Op dit moment produceren we in Nederland op jaarbasis 250 à 260 miljoen kilo champignons. We hebben onze derde positie op de wereldmarkt al verloren aan Polen. De productie in Nederland is al gedaald.’ In 2012 was Nederland met 296 duizend ton champignons de grootste producent van de EU. Polen was nummer twee met 255 duizend ton.

De Poolse champignon is ongeveer eenderde goedkoper dan zijn Nederlandse concurrent, maar volgens LTO echter van mindere kwaliteit en geproduceerd onder slechtere arbeidsomstandigheden. De Nederlandse kwekers werken sinds 2011 met een keurmerk voor duurzaamheid en goed werkgeverschap. Dat heeft onder andere een paddestoel opgeleverd met veel minder bestrijdingsmiddelen. De sector wil over een paar jaar helemaal geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken.

Nederlanders zijn met gemiddeld 1,2 kilo per jaar per persoon overigens bescheiden champignoneters. Duitsers eten de meeste champignons van de hele Europese Unie; jaarlijks 2,9 kilo. Voor Fransen is dit 2,4 kilo. Nederlanders eten vooral verse champignons, Duitsers en Fransen overwegend uit blik.