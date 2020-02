Ceta-debat: Kaag biedt ‘spiegeltjes en kraaltjes’

Minister Sigrid Kaag tijdens het debat over CETA. Beeld ANP

Goedemiddag,

Minister Kaag moest vandaag praten als Brugman om het Ceta-verdrag in leven te houden. Dat lijkt te zijn gelukt, maar in de Eerste Kamer begint het gevecht pas echt.

En verder: valt een D66-plan volledig verkeerd en drinkt Broekers-Knol voorlopig nog geen Marokkaanse koffie.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief van maandag t/m donderdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

DEBAT VAN DE DAG

Valt Ceta nog te redden?

Na de marathonsessie van donderdag - de Kamer begon om 2 uur 's middags met het grote Ceta-debat en hield er pas om middernacht mee op - moesten de deelnemers vandaag opdraven voor de tweede akte. Eindelijk was het de beurt aan minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) om haar zegje te doen. Nu het zeer de vraag is of zij in beide Kamers een meerderheid achter Ceta krijgt, moet zij vechten om de ratificatie van het verdrag te redden.

Kaag toonde zich onder meer bereid te onderzoeken of er nog meer garanties kunnen worden gevonden om er zeker van te zijn dat er geen hormoonvlees Nederland binnenkomt, een belangrijk punt voor de ChristenUnie – ‘al is het een beetje overkill’. Ook op andere punt van zorg, zoals dierenwelzijn, wil ze best extra afspraken maken met Canada.

In het debat wees Kaag op de ‘geopolitieke turbulentie’ en de fragiliteit van de wereld waarin Nederland de afgelopen decennia kon floreren: ‘Wereldordening is niet vanzelfsprekend.’ Onzin, vond Isabelle Diks (GroenLinks) die sneerde dat de ChristenUnie ‘akkoord is gegaan met wat spiegeltjes en kraaltjes’ in ruil voor het staken van het verzet.

Zelfs met de ChristenUnie is er op het oog niet genoeg steun in de Eerste Kamer. Kaag kon het op haar beurt niet laten te sneren naar de PvdA’er Lilianne Ploumen, die het verdrag als minister zelf uitonderhandelde maar in de oppositie tegen is. Kaag gaf Ploumen een groot compliment: wat een prachtig verdrag lag er toch, zonde dat de PvdA dat niet meer inziet.

VOORSTEL VAN DE DAG

Meer (tijdelijke) migratie

Maarten Groothuizen interview Beeld -

Dwars tegen de trend binnen de regeringscoalitie in presenteerde coalitiepartij D66 vandaag een plan om de komst van arbeidsmigranten eenvoudiger te maken. Meer veilige Europese routes moeten het makkelijker maken om naar Nederland te komen en hier tijdelijk vacatures te vervullen.

‘We hebben er niets aan als conservatieve politici een jaar voor de verkiezingen weer in de anti-migratiekramp schieten’, zei D66-Kamerlid Maarten Groothuizen in de Volkskrant, vlak voor een debat met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel). Als het aan D66 ligt, mogen werknemers van buiten de EU voortaan in Europa werken met een vergunning van maximaal vier jaar.

De andere partijen schoten het plan tijdens het debat zonder omhaal af, van ‘naïef en wereldvreemd’ tot ‘een soort goedkope slavenhandel’. Het kabinet heeft nog geen antwoord op hoe het dan wel zou moeten: het is nog altijd wachten op nieuwe Europese asielafspraken, op een effectief terugkeerbeleid, op de inburgeringswet van minister Koolmees van Sociale Zaken en op diens visie op de demografische ontwikkeling van Nederland.

DE ENERGIETRANSITIE

Paniek om ‘rekenfout’

Vanochtend schreef het AD dat het Planbureau voor de Leefomgeving een ‘forse rekenfout’ heeft gemaakt in zijn doorrekening van het Klimaatakkoord. Volgens de krant zou het PBL de kosten van het verduurzamen en gasloos maken van woningen tot wel 50 procent hebben onderschat. De Kamer reageerde onthutst, van PVV en FvD, die de energietransitie toch al onzin vinden, tot de linkse partijen, die vrezen het broze draagvlak te verliezen.

Aan het begin van de middag kwam het PBL met een verklaring die het verhaal grotendeels ontzenuwde. Een aantal kosten als de lonen van aannemers, architecten en installateurs was weliswaar onderschat, maar prijsstijgingen zijn nou eenmaal lastig te voorspellen. De 50 procent verwees het bureau naar het rijk der fabelen - hooguit enkele procenten, klonk het. Toen was de Kamer al doorgehold.

MAROKKO WIL NIET

Broekers-Knol, de serie

Ankie Broekers-Knol. Beeld ANP

Het lukt Broekers-Knol maar niet een afspraak te maken met Marokko. Na de kritiek op de staatssecretaris van eind vorig jaar, toen zij eerst stelde dat Marokko niet met haar wilde spreken maar die woorden later moest inslikken, is Broekers-Knol nog geen stap verder. Wel wordt volgens haar ‘kabinetsbreed hard gewerkt’ om Marokko zo ver te krijgen.

Bijster hoopvol klinkt dat niet. En dus wees Broekers-Knol tijdens het debat van vandaag de suggestie niet meteen af om dan maar in het kielzog van een clubje Kamerleden naar Marokko af te reizen. Die gaan tijdens het voorjaarsreces toch al, opperde CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Hopelijk is er op de achterbank nog een plekje vrij.

EN DAN DIT NOG

Bittere pil voor staat

Moet anticonceptie gratis zijn of niet? Bureau Clara Wichmann, dat principiële rechtszaken voert om de positie van vrouwen te verbeteren, vindt van wel en sleept de staat voor de rechter. Volgens het bureau mag er geen financiële barrière zijn voor vrouwen om zich te behoeden voor zwangerschap. Groot gelijk, vindt de PvdA, die in oktober een motie van dezelfde strekking indiende. ‘Als je samen seks hebt, waarom betaal je dan niet samen voor anticonceptie?’

Als je samen seks hebt, waarom betaal je dan niet samen voor anticonceptie?



Let's go Dutch. 🙌🏼 Lees hier wat Lilianne Ploumen voorstelt

👉 https://t.co/L5eUeJ6lFdhttps://t.co/K8a9zTL1U6 — Partij van de Arbeid (@PvdA) 13 februari 2020

Een gitzwart mensbeeld

Omdat iets in Den Haag pas echt is wanneer het vastligt in een rapport, onderzoekt een speciale commissie van Kamerleden hoe het kan dat de menselijke maat is kwijtgeraakt. Het antwoord ligt in een giftige cocktail, schrijft columnist Sheila Sitalsing. Hoofdingrediënten: gekoketteer met de ‘participatiesamenleving’, de bijbehorende bezuinigingen, het waanidee dat de overheid een onderneming is én een gitzwart mensbeeld.

Voormalig staatssecretaris Menno Snel van Financiën in gesprek met een ouder over de kindertoeslagaffaire. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief van maandag t/m donderdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.