Centrumrechtse regeringspartij HDZ wint verkiezingen Kroatië

Zittend premier Andrej Plenkovic (midden) van Kroatië viert de winst bij de parlementsverkiezingen. Beeld AP

Dat is een flinke meevaller voor Plenkovic, die beter presteerde dan op grond van de peilingen werd verwacht. Voor de vorming van een nieuw kabinet heeft hij niettemin coalitiepartners nodig. ‘Dit geweldige resultaat, deze geweldige overwinning betekent een verplichting voor ons om het werk voort te zetten’, zei hij rond middernacht. ‘We hebben een moeilijk mandaat achter de rug. Maar de uitdagingen die voor ons liggen, zijn nog moeilijker.’

De sociaaldemocraten van de SDP moeten zich, in combinatie met enkele kleine bondgenoten, tevreden stellen met 42 afgevaardigden. Lijsttrekker Davor Bernardic sloot samenwerking met de HDZ op voorhand uit. Ook Plenkovic zei daar niets in te zien. Bernardic feliciteerde tijdens het binnenkomen van de uitslagen Plenkovic met de overwinning. Ook zinspeelde hij op een mogelijk vertrek als oppositieleider. ‘Natuurlijk, dit is een slecht resultaat en ik ben klaar om te gaan’, zei hij.

Plenkovic heeft wel een partner nodig om een meerderheidsregering te kunnen vormen. De nieuwe rechts-populistische partij van zanger Miroslav Skoro is met 15 zetels nu de derde partij in Kroatië. Maar dat resultaat is slechter dan verwacht. Skoro liet ook al weten dat hij alleen een coalitie met HDZ wil vormen indien Plenkovic geen premier zou worden.

Die laatste kan ook nog kiezen uit een reeks kleinere partijen. De conservatieve partij Most heeft acht zetels, het links-groene platform Mozemo (Wij kunnen het) zes, de liberale SSIP twee zetels en de liberale Kroatische Volkspartij één zetel.

De opkomst in het land met 4,2 miljoen inwoners was laag. Van de 3,8 miljoen kiezers kwam slechts 46 procent opdagen, het laagste opkomstpercentage in de tien parlementsverkiezingen sinds Kroatie zich in 1991 afscheidde van het voormalige Joegoslavië.