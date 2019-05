Centrumrechtse coalitie Australië wint verrassend van Labor

Aanhangers van de Labor-partij in Melbourne nemen kennis van de verkiezingsuitslag. Beeld EPA

Oppositieleider Bill Shorten gaf zijn nederlaag zaterdagavond toe en feliciteerde Morrison. Daarna maakte hij zijn afscheid als voorman van Labor bekend. Hij blijft wel parlementslid.

Voor de sociaaldemocraten was de dreun enorm. Tot de stemlokalen opengingen lag Labor tweeënhalf jaar lang voor in de peilingen. De hoop eindelijk weer te kunnen regeren was dan ook groot. ‘Ik weet dat jullie allen lijden. Ik doe dat ook’, zei Shorten tegen zijn achterban.

Niet duidelijk is of de Liberale Partij van Morrison en de Nationale Partij samen de meerderheid krijgen in het 151 leden tellende parlement. Zaterdag leken ze uit te komen op 75 zetels, maar de definitieve uitslag wordt waarschijnlijk pas na het weekend bekend. Mogelijk zullen ze bij kleine partijen moeten aankloppen, eventueel voor gedoogsteun.

De 51-jarige premier Morrison droeg de onverwachte zege op aan de ‘stille Australiërs’ die achter hem stonden. ‘Ik heb altijd geloofd in wonderen’, zei hij te midden van jubelende aanhangers.