Centrumlinkse coalitie met PvdD en Denk lonkt in Den Haag, waar De Mos buiten de boot valt

Verkenner Arie Slob. Beeld ANP

Sinds de VVD het college in Den Haag in juni verliet uit onvrede over de omgang met de van corruptie vrijgesproken Richard de Mos, was het vooral een kwestie van mogelijkheden afstrepen. Een variant waarbij De Mos’ partij Hart voor Den Haag bij de huidige coalitie aan zou sluiten bleek een no go, net als een variant met Hart voor Den Haag, VVD en D66 - de drie grootste partijen in de raad.

Daarna kwam een zogenoemde regenboogcoalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, Denk, SP en ChristenUnie/SGP in zicht. Ook daar bleken de verschillen niet te overbruggen om inhoudelijke redenen en om het hoger beroep dat De Mos in zijn corruptiezaak boven het hoofd hangt. De hoop van De Mos om toch weer terug te keren in het college was daarmee verkeken.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Verkenner Arie Slob benaderde vervolgens liefst negen partijen: D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Denk, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie/SGP en de Haagse Stadspartij. Zij voerden verkennende gesprekken waarbij de laatste drie partijen afvielen.

Voldoende vertrouwen

Volgens Slob leidden de gesprekken tussen D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Denk en Partij voor de Dieren tot ‘voldoende vertrouwen om de stap naar onderhandelingen te zetten om de inhoudelijke gesprekken te gaan voeren’. In die fase zijn de eerdere gesprekken na het terugtreden van de VVD uit het college niet terechtgekomen.

De kwestie rondom De Mos en zijn partijgenoot Rachid Guernaoui houdt de Haagse gemeenteraad al jaren bezig. Hart voor Den Haag, al jaren de grootste partij in de stad, verdween uit het college toen De Mos en Guernaoui in 2019 door het OM werden onderzocht voor corruptie.

Andere partijen wilden ook na de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 niet samenwerken met De Mos. Dat veranderde toen hij in april dit jaar werd vrijgesproken. Hij drong er bij de coalitie op aan gesprekken te voeren over zijn terugkeer in het college, maar behalve de VVD stonden de partijen daar niet voor open. Daarop trok de VVD zich terug uit de coalitie en begon de zoektocht naar een nieuw college.