Centrum tegen Mensenhandel: dader van seksuele uitbuiting maar in helft van gevallen een ‘loverboy’

Kamer in een hotel in Valkenburg waar een minderjarig meisje door een loverboy gedwongen werd seks te hebben met zeker 80 mannen. De zaak speelde in 2015. Beeld Marcel van den Bergh

Een loverboy probeert een meisje de prostitutie in te lokken, door haar verliefd op hem te laten worden en zo een afhankelijkheidsrelatie te ontwikkelen. Deze methode geldt als een van de voornaamste ronseltactieken die mensenhandelaren inzetten. Nog steeds is het fenomeen zichtbaar in de Nederlandse samenleving, constateert het CKN. Maar het rapport, gemaakt in opdracht van de politie, toont dat ook talloze andere redenen achter seksuele uitbuiting kunnen schuilgaan: bijvoorbeeld bedreigingen, geweld en chantage.

Voor het onderzoek dook het CKN in onder meer 25 opsporingsdossiers van mensenhandelaren. Zo hoopte de instantie beter in beeld te krijgen wie de mensenhandelaren zijn en hoe zij opereren. Opvallend is vooral de duur van de ‘ronselperiode’. Bij de helft van de daders duurt die maximaal een week, bij driekwart maximaal een maand. Dat is een flinke afwijking ten opzichte van het gevestigde beeld, want voor het ontwikkelen van een affectieve relatie is doorgaans meer tijd nodig.

Preventie

Volgens Paul van Musscher, portefeuillehouder mensenhandel binnen de politie, onderstreept het rapport het belang van preventieve maatregelen, ‘zowel richting de veelal jonge daders als richting de slachtoffers’. Opsporing na uitbuiting is lastig, omdat de aangiftebereidheid van slachtoffers laag is. ‘De beste bestrijding van mensenhandel is immers het voorkomen ervan.’

‘Een stereotype beeld van de daders lijkt niet te bestaan’, schrijft het CKN in het rapport. Wel heeft de meerderheid van de daders in het onderzoek een lage sociaal-economische status, schulden, een moeizame jeugd gehad of een hulpverleningsgeschiedenis. Van de 25 onderzochte daders hebben 20 een migratieachtergrond. Ze hebben een gemiddelde leeftijd van 26,4 jaar, iets meer dan acht ouder dan het gemiddelde slachtoffer.