Centraal Planbureau: stijgende prijzen hebben desastreus effect op koopkracht

Beeld ANP

In zijn voorgaande raming, in maart, dacht het CPB nog dat de inflatie dit jaar zou uitkomen op 5,2 procent. Voor volgend jaar voorspelt het planbureau nu 4,2 procent inflatie. Ook dat is bijna twee keer zoveel als het CPB vijf maanden geleden nog dacht.

De verhoogde inflatieverwachting stelt het kabinet voor een grote uitdaging, omdat de gemiddelde koopkracht een veel grotere duikvlucht neemt dan eerder voorspeld. In maart ging het CPB nog uit van een daling van 2,7 procent in 2022. Dat is nu 6,8 procent, meer dan twee keer zo veel.

De augustusraming van het CPB vormt traditiegetrouw de grondslag onder de Miljoenennota, de begroting voor het nieuwe regeringsjaar die het kabinet op Prinsjesdag presenteert. Het kabinet staat onder grote druk om Nederlanders te compenseren voor de extreem hoge inflatie, die vooral het gevolg is van de hoge energieprijzen.

Het kabinet heeft al meer dan 6 miljard euro uitgegeven aan koopkrachtreparatie. Dat geld is onder andere opgegaan aan een energietoeslag van 800 euro voor huishoudens op bijstandsniveau en aan een tijdelijke verlaging van de brandstofaccijns. De Tweede Kamer drong er voor het zomerreces bij het kabinet op aan om nog meer te doen. Die roep om extra koopkrachtondersteuning zal na deze nieuwe CPB-raming nog luider klinken.

Meer armoede

Voor het eerst heeft het CPB ook een inschatting gemaakt van het aantal Nederlanders dat in armoede vervalt. Door de hoge inflatie groeit het aantal Nederlanders met een inkomen onder de armoedegrens dit jaar naar 7,6 procent. Het aandeel kinderen dat in armoede leeft is volgens het CPB nog hoger: 9,5 procent.