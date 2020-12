Celstraffen voor bekendste gezichten van Hongkongse democratiebeweging, maar ‘een kooi kan de ziel niet opsluiten’

Activisten Ivan Lam (links) en Joshua Wong (midden) worden een politiebusje in geleid. Beeld AFP

Wong (24) werd door de rechter schuldig bevonden aan het ‘organiseren van’ en ‘aanzetten tot een illegale bijeenkomst’. Zijn medestanders Agnes Chow (23) en Ivan Lam (26) werden veroordeeld voor ‘aanzetten tot’ en ‘deelname aan’ de manifestatie en kregen tien en zeven maanden celstraf opgelegd.

De actie waarvoor de activisten veroordeeld zijn, vond plaats op 21 juni 2019, helemaal aan het begin van de Hongkongse protestbeweging. Die dag verzamelden duizenden Hongkongse jongeren zich rond een politiekantoor, uit protest tegen de grootschalige inzet van traangas tijdens de eerste demonstraties. De jongeren riepen slogans, gooiden met eieren en blokkeerden de ingang van het politiebureau, waardoor agenten urenlang in het gebouw vastzaten.

Op beelden was te zien hoe Wong door een megafoon opriep om het politiekantoor te omsingelen. Volgens de rechter bracht hij daarmee levens en eigendommen in gevaar. Een demonstrant die tijdens de actie met eieren gooide, werd vorige week veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden.

Beperkte vrijheid

De hoge straffen passen in een algemene verkilling van het politieke klimaat in Hongkong, dat bij de overdracht van Groot-Brittannië aan China in 1997 vijftig jaar lang ruime vrijheden was beloofd. Hongkong zag hoe die vrijheden recent echter sterk werden ingeperkt door Beijing. Sinds de invoering van een Nationale Veiligheidswet begin juli zijn er tal van Hongkongse journalisten, politici en activisten gearresteerd, veroordeeld of ontslagen. Woensdag werd ook studentenleider Keith Fong opgepakt.

Wong en zijn twee medestanders behoren tot de bekendste gezichten van de Hongkongse democratiebeweging. Wong en Chow voerden als middelbare scholieren actie tegen een plan om het schoolcurriculum te politiseren. Ook stonden zij in 2014 aan de basis van de zogenoemde Paraplubeweging die ijverde voor algemeen stemrecht. Ze ontbonden hun politieke partij Demosisto enkele uren voor de invoering van de Nationale Veiligheidswet, uit angst voor vervolging.

Wong en Ivan Lam zaten al eerder gevangenisstraffen uit voor hun rol in demonstraties. Voor Agnes Chow is dit de eerste keer. Zij is ook aangeklaagd onder de Nationale Veiligheidswet wegens ‘samenspannen met buitenlandse mogendheden’. In die zaak hangt haar een levenslange celstraf boven het hoofd. De drie zaten al een week in voorarrest, waarvan Wong een groot deel in een isolatiecel moest doorbrengen. ‘Al dit lijden versterkt onze overtuiging alleen maar’, schreef hij in een brief. ‘Een kooi kan de ziel niet opsluiten.’

De Britse overheid, die Hongkong tot 1997 bestuurde, riep de autoriteiten in Hongkong en Beijing woensdag op om te stoppen met hun campagne om politieke tegenstanders het zwijgen op te leggen. ‘Vervolging moet rechtvaardig en onpartijdig zijn en de rechten en vrijheden van het Hongkongse volk moeten gerespecteerd worden’, aldus de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab.