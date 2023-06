Celstraffen voor agressieve AZ-supporters: ‘Verdachten doen alsof ze per ongeluk in het geweld verzeild zijn geraakt’

Rellen op de tribune na afloop van de halve finale van de UEFA Conference League tussen AZ Alkmaar en West Ham United FC in het AFAS stadion op 18 mei. Beeld ANP

Als iemand hem een klap geeft, vindt Patrick A. (45) dat hij terug mag slaan. ‘Uit zelfverdediging.’ Dus toen A. – lang haar, veel tatoeages, beige shirt – een klap voelde van een lange wapenstok, gaf hij een ME’er een schop. ‘En zo ging het over en weer.’

Hij zit dinsdag voor de Alkmaarse politierechter. Want A. is één van de negentien verdachten die vervolgd worden wegens ‘ongekend’ voetbalgeweld. Nadat AZ op donderdag 18 mei in Alkmaar verloor van het Engelse West Ham (0-1) bestormden zo’n tweehonderd AZ-hooligans een tribune met familieleden van West Ham-spelers, sponsoren en reguliere AZ-aanhangers.

De AZ-hooligans – van wie velen donkere kleding droegen en hun hoofden hadden bedekt – duwden eerst een hek omver. Daarna vielen ze, schoppend en slaand, de aanhangers van de tegenstander aan. En toen enkele minuten later de ME arriveerde, werd ook de politie belaagd.

Volgens het Openbaar Ministerie is ‘dit type geweld, zo massaal en excessief, lange tijd niet meer voorgekomen in Nederlandse voetbalstadions’. En dus moesten dinsdag de eerste zeven verdachten al voor de snelrechter verschijnen, komende weken volgt de rest.

Op de verkeerde plek

De meeste verdachten waren naar eigen zeggen die dag helemaal niet van plan om te gaan te rellen. Zo vertelt er één: ‘Ik ging naar de wc, toen ik eruit kwam stond ik ineens te midden van het geweld.’ Waarom deze 32-jarige fietsenmaker daarna besloot een ME’er te slaan en zijn middelvinger op te steken, weet hij niet meer.

Een 38-jarige installateur heeft een vergelijkbaar verhaal. Hij was ‘boos en verdrietig’ nadat de wedstrijd was verloren, en stond naar eigen zeggen ‘op de verkeerde plek, op het verkeerde moment’. Helemaal begrijpen waarom hij die dag meermaals een man in de rug trapte en op diens hoofd sloeg, doet hij niet. ‘De Engelsen gooiden met bier naar alles en iedereen, ze hingen Engelse vlaggen op en toen West Ham scoorde, sprong het hele vak op’, legt hij uit. ‘Ik werd geprovoceerd. Maar het spijt me en ik schaam me.’

En ook de andere verdachten hebben niet allemaal heldere herinneringen. ‘U zegt dat ik vijf mensen zou hebben geslagen? Dat weet ik niet, van twee weet ik het wel zeker. Ik heb die dag even een black-out gehad om het zo maar te zeggen’, aldus een 36-jarige klusjesman.

Vanwege de kinderen

Maar Patrick A. weet nog wel precies hoe het zover is gekomen. Volgens A. – die een strafblad van acht pagina’s heeft – zijn de tijden dat hij als AZ-aanhanger relde ‘allang voorbij’. Hij bezocht die dag de wedstrijd met zijn 13-jarige zoon. En toen de chaos uitbrak, zag hij zijn zoon vlak bij de ME’ers staan. Daarom, zegt hij, liep hij naar de rellende mensenmassa.

‘Als mijn zoon en zijn vriendje daar niet waren geweest, was ik er niet naar toegegaan. Ik was bezorgd vanwege de kinderen.’

Toch is de rechter niet overtuigd. Want waarom vertrok A. niet zodra zijn zoontje in veiligheid was? ‘Die andere jongen, het vriendje, was in zijn gezicht geslagen. Ik wilde hem overeind houden’, antwoordt A. Volgens hem kwamen vervolgens van ‘alle kanten klappen, want het was chaos.’ Maar, bezweert hij, ‘ik was er écht alleen om de kinderen weg te halen.’

‘Kolder’, roept de officier van justitie verbeten uit. Het stoort hem dat meerdere verdachten, zoals A., dinsdag doen ‘alsof ze per ongeluk in het geweld verzeild zijn geraakt’. En hij heeft bovendien tijdens de zitting nog eens snel naar de videobeelden gekeken. En die beelden, zegt hij, liegen niet. ‘Er klopt niks van wat de verdachte zegt. Er was helemaal geen vriendje.’

Doelgericht geschopt

Volgens de aanklager gaf de ME het zoontje van A. juist een ‘vrijgeleide’, zodat hij zichzelf snel in veiligheid kon brengen. ‘Hij mocht naar zijn vader toe. Maar zijn vader bleef samen met een groep relschoppers voor de ME staan. De verdachte doet voorkomen alsof hij is opgekomen voor anderen, maar hij heeft zich juist van zijn slechtste kant laten zien.’

Patrick A. daagde de ME uit, aldus de aanklager. Eén agent werd zelfs doelgericht door hem geschopt en geslagen. ‘De ME’er heeft verklaard dat de verdachte hem strak, met opengesperde ogen, aankeek. Hij werkt al vier jaar bij de ME, maar zegt nooit eerder te zijn geconfronteerd met zoveel haat en agressie.’

Wat de officier van justitie betreft moet A., net als de zes andere verdachten, zwaar worden gestraft. Normaliter volgt na voetbalgeweld een taakstraf, maar volgens het OM is ‘na zo’n geweldsexplosie’ een celstraf op zijn plaats.

Cel- en taakstraf

Daar is de rechter het mee eens. ‘Dit is ernstig.’ Volgens haar was de 18de mei voor de slachtoffers, maar ook de andere aanwezigen, beangstigend. Bovendien leiden incidenten zoals deze tot extra inzet van politie en beveiligers. ‘Dit alles komt voor rekening van de voetbalclub en de maatschappij. En het versterkt het gevoel van onveiligheid: kun je nog wel veilig met je kind naar een voetbalwedstrijd?’

En daarom veroordeelt ze A. tot een celstraf. Maar wel één die lager is dan de eis (zes weken) van de officier van justitie. ‘U krijgt een maand gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk en een taakstraf.’ Bovendien mag A. niet meer in het buurt van het AZ-stadion komen.

De verdachte hoort het in stilte aan. Nee, hij heeft niks meer toe te voegen, zegt hij als de rechter daarom vraagt. Alleen: ‘Het is die 18de mei niet helemaal goed gegaan.’

De andere zes verdachten hebben vergelijkbare straffen gekregen. Sommigen moeten ook een schadevergoeding betalen. Woensdag wordt de zitting hervat.