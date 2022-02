Celstraffen tot drie jaar voor groepsverkrachting van 15-jarig meisje in garage Den Bosch

‘De mannen hebben hun eigen lustgevoelens botgevierd en zich niet bekommerd om de gevoelens van het meisje’, aldus de rechtbankvoorzitter. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De jongste verdachte van 20, eigenaar van het garagebedrijf, had daarnaast seks met een ander ‘wilsonbekwaam’ meisje van eveneens 15 jaar. Omdat hij destijds minderjarig (17) was, is hij maandag veroordeeld tot de maximale straf van twee jaar jeugddetentie. De andere vier verdachten kregen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar.

Alle advocaten hadden voor vrijspraak gepleit, omdat de meisjes volgens de verdachten vrijwillig had meegewerkt aan de seksuitspattingen. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. In een aantal gevallen vallen de vonnissen zelfs zwaarder uit dan de strafeisen van het Openbaar Ministerie.

Versuft door alcohol

De jongens hielden op geen enkele wijze rekening met de gevoelens van de meisjes, die versuft waren door alcohol. ‘De groepsverkrachting vond plaats in een relatief kleine slaapkamer, waar ze werd omringd door meerdere jongens’, aldus de rechtbankvoorzitter.

Ze moest op hetzelfde moment handelingen verrichten en ondergaan met meerdere jongens tegelijk. ‘Dit alles moet zeer vernederend zijn geweest. De jongens behandelden het meisje respectloos door haar uit te lachen als ze zei dat ze iets niet wilde’, aldus de voorzitter. ‘Ze moest een uur lang onbeschermde seks ondergaan.’

Uit niets blijkt dat ook maar één van de verdachten zich op enig moment heeft afgevraagd hoe dit alles voor het meisje was. Het slachtoffer voelde zich na afloop ‘vies en misbruikt’. Ze is nog steeds onder behandeling voor het opgelopen trauma.

Een zesde verdachte werd maandag vrijgesproken door de rechtbank.

Onrust

De groepsverkrachting heeft grote onrust veroorzaakt in de Bossche samenleving. Op enig moment hebben de families van enkele verdachten zelfs ‘intimiderend contact’ gezocht met het slachtoffer. Daarom legde de rechtbank de verdachten ook een contactverbod met het meisje op voor de duur van vijf jaar. De jongste verdachte kreeg daarnaast ook hetzelfde contactverbod met het andere misbruikte meisje.

De rechtbank gaat niet mee met het verzoek van de advocaten voor strafvermindering vanwege ‘de impact van de negatieve media-aandacht voor hun levens’. Volgens de voorzitter hadden de verdachten kunnen weten dat de groepsverkrachting van een jong meisje ‘schokkend en dus nieuwswaardig is’.