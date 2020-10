Celstraffen tot 17 jaar voor zeskoppige Arnhemse terreurgroep

Politieonderzoek in een woning in Vlaardingen in verband met de aanhouding van de zes mannen in Weert en Arnhem. Beeld ANP

De zes, tussen de 23 en 36 jaar oud, werden in september 2018 opgepakt nabij een vakantiepark in Weert, waar zij van een politie-infiltrant onklaar gemaakte wapens hadden gekregen.

Volgens de rechtbank gaat het om een zeer ernstige zaak waarbij de verdachten ‘zowel de burgerbevolking als de politie in Nederland wilden treffen met een bloedige aanslag’ met veel slachtoffers. ‘Dankzij tijdig ingrijpen van de Nederlandse overheidsdiensten hebben zij hun plannen niet kunnen uitvoeren’, aldus de rechtbank.

De langste straf is voor Hardi N. (36), de leider van de terreurgroep. De Iraakse Koerd, die op zijn 14de in Nederland terechtkwam, verzamelde een gemêleerd gezelschap om zich heen van jongemannen die elkaar kennen uit de buurt, van school en uit de moskee. De één een drugsgebruikende kruimeldief, tot hij het geloof ontdekte, de ander een voormalig begeleider bij jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep.

Waïl el-A., die volgens het OM tijdens de arrestatie met zijn onklaar gemaakte wapen op agenten wilde schieten, krijgt een straf van dertien jaar, zeven jaar minder dan geëist. Volgens de rechter is niet aan te tonen dat hij zijn wapen daadwerkelijk op leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) richtte op het moment dat hij de trekker overhaalde. Daardoor kan poging tot doodslag niet worden bewezen.

Nabil B. en Morat M. kregen ook dertien jaar opgelegd. Shevan A. en Nadim S. moeten tien jaar de cel in.

Rechtbanktekening van vijf van de zes terreurverdachten: Nadim S., Nabil B., Murat M., Wail el A. en Shevan A. (van links naar rechts). Beeld ANP

Geen sprake van uitlokking

Meerdere verdachten probeerden eerder uit te reizen naar het Midden-Oosten, maar geen van hen slaagde daarin. In plaats daarvan lieten ze zich door Hardi N. meeslepen in het plan voor een terroristische aanslag in Nederland. Dat laatste wordt ze zwaar aangerekend.

Hoofdverdachte Hardi N. heeft steeds verklaard uitgelokt te zijn door infiltranten van de AIVD, die hem geestelijk zouden hebben klaargestoomd tot het gebruik van geweld. Al zo’n drie jaar voor zijn arrestatie begonnen die gesprekken. Toen zijn plannen concrete vormen begonnen aan te nemen, stuurde de AIVD een ambtsbericht naar de politie en nam een politie-infiltrant contact met N. op.

Hoewel niet bewezen kan worden dat online-infiltranten van de AIVD betrokken waren, gaat de rechter daar wel van uit. Van uitlokking zou echter geen sprake zijn geweest. ‘Het is AIVD-medewerkers immers niet verboden om een persoon aan te sporen tot bepaalde handelingen, mits daarmee niet wordt aangezet tot het begaan van strafbare feiten waarop zijn opzet niet reeds was gericht’, aldus de rechter. ‘Van dat laatste is niet gebleken.’

Strafvermindering door fout AIVD

Toch hebben de AIVD-infiltranten wel fouten gemaakt, zegt de rechter. Nadat zij Hardi N. hadden ‘overgedragen’ aan de politie-infiltrant, bleven zij op de achtergrond betrokken ‘en lijken zij hem te hebben beïnvloed bij het vasthouden aan een bepaald doelwit voor een aanslag, ook op momenten dat Hardi N. leek af te dwalen of meer tijd nodig leek te hebben’, aldus de rechter.

Dat de AIVD-ers zich vanaf de zijlijn met het opsporingsonderzoek bemoeiden, is volgens de rechter uit den boze. ‘Terwijl het politiële infiltratietraject controleerbaar is volgens wettelijke regels en maatstaven, was die – gelijktijdige – bemoeiing door de AIVD met diezelfde opsporing/infiltratie dit niet. Een dergelijke vorm van niet controleerbare en niet transparante bemoeienis brengt naar het oordeel van de rechtbank het waarborgen van een eerlijk proces in gevaar.’

Voor niet-ontvankelijkheid van het OM, waar de verdediging op hoopte, zijn de fouten van de AIVD volgens de rechtbank niet zwaar genoeg. Wel krijgt Hardi N. één jaar strafvermindering.