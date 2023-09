Celstraffen leiders Proud Boys fiks lager dan geëist, maar hoogste tot nog toe: 17 en 15 jaar

Joe Biggs (rechts) met Enrique Tarrio, eveneens een voormalige leider van de Proud Boys, bij een rally in 2019. Beeld AFP

De veroordelingen behoren tot de langste straffen die zijn uitgedeeld in rechtszaken rondom de bestorming van het parlementsgebouw, op 6 januari 2021, maar vallen fors lager uit dan de geëiste straffen. Aanklagers wilden Biggs en Rehl respectievelijk 33 en 30 jaar in de cel opsluiten.

Volgens de aanklagers was Biggs een sleutelfiguur in een ‘opruiende samenzwering’ om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden op Donald Trump met geweld ongedaan te maken. Voorafgaand aan de uitspraak bood Biggs zijn excuses aan voor zijn daden. ‘Ik werd verleid door de menigte’, sprak hij. ‘Mijn nieuwsgierigheid kreeg de overhand. Ik ben geen terrorist. Ik heb geen haat in mijn hart.’ Rehl barstte in huilen uit toen hij een verklaring voorlas. ‘Ik heb er spijt van dat ik me ermee heb bemoeid’, zei hij.

De Proud Boys zijn een beruchte militante groepering die in de Verenigde Staten sinds 2017 voor onlusten zorgt. Zij mengden zich onder meer op agressieve wijze in verschillende Black Lives Matter-protesten tegen politiegeweld gericht op zwarte Amerikanen. Oud-president Donald Trump wordt door de groep als baken gezien, ze zouden zichzelf als ‘Donald Trumps leger’ beschouwen, zo beweerde de openbaar aanklager. Ook Trump zelf wordt vervolgd voor zijn aandeel in de Capitoolbestorming.

In totaal werden ruim 1100 mensen opgepakt wegens de aanval op het Capitool. Ruim 630 van hen hebben schuld bekend en er zijn minstens 110 relschoppers veroordeeld, onder wie voormalige leider Enrique Tarrio. Vijf mensen overleden tijdens of kort na de rellen en meer dan 140 politieagenten raakten gewond. Het Capitool raakte voor miljoenen dollars beschadigd.