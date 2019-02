Celstraf voor slachthuisdirecteur die vijfhonderd shetlandpony’s versnipperde en verkocht als rundvlees

De slachterij registreerde de verwerking van de pony’s niet. Op facturen en pakbonnen stond niet vermeld dat geleverde vleesproducten paardenvlees bevatten of konden bevatten. De administratie was sowieso een rommeltje. Daardoor was de herkomst van het vlees vaak niet te traceren. Producten waarop stond dat ze uitsluitend vlees van Nederlandse runderen bevatten, konden ook afkomstig zijn van buitenlandse runderen.

‘Paardvrij’

De rechter noemt het ‘niet aannemelijk dat het ging om administratieve fouten, onopzettelijke slordigheden of vergissingen’, zoals de verdachte tijdens de zitting suggereerde. Nadat het paardenvleesschandaal in 2013 in meerdere Europese landen losbarstte, gaf hij zelfs ‘paardvrij’-verklaringen af aan de klanten. ‘Die producten vlees waren echter bij lange na niet allemaal paardvrij’, constateert de rechter. Klanten zijn misleid en het imago van de Nederlandse vleesindustrie is ernstig geschaad.

Het Openbaar Ministerie had drie jaar celstraf geëist tegen de slachthuisdirecteur. De rechtbank vond een jaar gevangenisstraf meer passend, maar verlaagde de straf omdat het te lang heeft geduurd voordat het OM de zaak voor de rechter heeft gebracht. Het bedrijf van de directeur is veroordeeld tot een boete van 47.500 euro.

In dezelfde zaak veroordeelde de rechtbank een vleeshandelaar uit Elst en een vrieshuisdirecteur uit Olst tot taakstraffen van respectievelijk 180 en 80 uur. Beide verdachten ontkenden dat ze wisten dat in het slachthuis goedkoper paardenvlees door het rundvlees was gemengd. Volgens de rechtbank nam het vrieshuis vleesproducten aan uit de slachterij zonder adequate productomschrijving. De vleeshandelaar wist dat voor dezelfde partij vlees verschillende gegevens waren vermeld op pakbonnen en facturen, maar deed niets met die wetenschap.

Niet traceerbaar

‘Daarmee overtraden alle verdachten de wet, namelijk dat door hun handelen dierlijke producten niet traceerbaar waren’, aldus de rechter. Door die onjuiste administratie was het voor de controlerende instanties onmogelijk om te achterhalen waarin het paardenvlees was verwerkt.

De vleesfraude van slachthuisdirecteur Ben van H. uit Dodewaard is de zoveelste episode van het paardenvleesschandaal dat zes jaar geleden in verschillende Europese landen losbarstte. Het begon ermee dat in Britse en Ierse supermarkten paardenvlees in bevroren rundvleesproducten (zoals diepvriesmaaltijden) werd aangetroffen.

Meer gesjoemel

Omdat Nederland een van de belangrijkste vleesleveranciers van Europa is, kwamen ook al snel Nederlandse verdachten in het vizier. In 2015 werd vleeshandelaar Willy S. uit Oss tot 2,5 jaar celstraf veroordeeld wegens grootschalige vleesfraude – in hoger beroep eiste het OM begin deze maand vier jaar cel tegen hem. Ook de Bredase vleeshandelaar Jan F. is veroordeeld voor gesjoemel met paardenvlees.

Vijf jaar geleden kwam ook de slachterij van Ben van H. (volgens een eigen reclamefilmpje uit die tijd ‘expert in exclusief rund- en lamsvlees’ ) in beeld als de oorsprong van een partij rundvlees dat was geleverd aan een buitenlandse klant, waarin ook paardenvlees was aangetroffen. Door het paardenvleesschandaal is zijn slachthuis in 2014 failliet gegaan. Maar Van H. heeft kort daarna in afgeslankte vorm en onder een andere naam weer een doorstart gemaakt.