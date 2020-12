Celstraf voor Hongkongse activisten na vluchtpoging naar Taiwan

Enkele van de activisten in een busje in Hongkong. Beeld REUTERS

De twaalf Hongkongers werden op 23 augustus door de Chinese kustwacht onderschept, toen zij per boot naar Taiwan trachtten te vluchten. De twaalf – met leeftijden tussen 16 en 33 jaar – waren eerder in Hongkong gearresteerd omwille van hun rol in de protestbeweging en waren vrij op borgtocht. Sinds hun arrestatie werden zij in de Zuid-Chinese stad Shenzhen vastgehouden.

Familieleden van de twaalf drongen aan op berechting in Hongkong, waar zij meer garantie zouden hebben op een eerlijk proces. Het rechtssysteem op het Chinese vasteland is zwaar gepolitiseerd en het neerslaan van de Hongkongse protestbeweging is een topprioriteit voor Beijing. In Shenzhen hadden de twaalf geen contact met hun familie of met de advocaten die door hun familie waren aangewezen.

De behandeling van de zaak vond afgelopen maandag plaats, in wat volgens de Chinese autoriteiten een ‘open zitting’ was. Journalisten en diplomaten die de zitting wilden bijwonen, kregen echter te horen dat de zaal vol zat. Ook familieleden konden niet bij de zitting zijn. Zij werden pas drie dagen vooraf ingelicht, terwijl een quarantaine van 14 dagen geldt om van Hongkong naar het Chinese vasteland te reizen. Volgens de familie was de rechtszaak ‘de facto een geheim proces’.

Acht beklaagden werden veroordeeld voor het illegaal oversteken van de grens. Zij kregen 7 maanden celstraf en een boete van 1250 euro. Twee anderen werden veroordeeld voor de organisatie van de oversteek, en kregen respectievelijk twee en drie jaar celstraf en boetes van 2000 en 2500 euro. De twee minderjarigen zullen na een quarantaine in Hongkong worden berecht.

Toevlucht tot Taiwan

Veel Hongkongse demonstranten hebben de afgelopen maanden hun toevlucht gezocht tot het de facto onafhankelijke eiland Taiwan, vooral sinds de invoering van de Nationale Veiligheidswet eind juni. Die maakt separatisme, opruiing en buitenlandse inmenging strafbaar, maar wordt in de praktijk ingezet om politiek activisme onmogelijk te maken in het voorheen relatief vrije Hongkong.

De zaak wekt internationaal veel verontwaardiging. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Beijing riep maandag op tot de ‘onmiddellijke vrijlating’ van de twaalf, wier ‘zogenaamde misdaad was dat ze een tirannie ontvluchtten’. Een woordvoerder van de Europese Unie zei dat de rechten van de verdediging niet gerespecteerd waren. De Chinese overheid wijst zulke kritiek steevast af als ongeoorloofde inmenging met China’s interne zaken.