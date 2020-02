Celstraf voor gifafperser Ahold Delhaize

Beeld AH

De poging tot afpersing speelde eind 2016, begin 2017. In dreigmails eiste de man 377.777 euro in bitcoins, anders zouden in willekeurige filialen van het supermarktconcern producten worden vergiftigd met de stof 2,4-Dinitrophenol (DNP).

Om duidelijk te maken dat het hem ernst was, kondigde de man aan pakketjes met de giftige stof op te sturen naar drie AH-filialen en naar het hoofdkantoor in Zaandam. Die bleken op het dark web onder de naam ‘Nonkel’ bij een Engelse handelaar te zijn besteld en konden door douane worden onderschept.

Uit daaropvolgend digitaal rechercheonderzoek kwam de Brabander in beeld. Zo kon onder meer worden vastgesteld dat de DNP via zijn mailaccount was besteld. Op een in beslag genomen USB-stick stonden tekstbestanden die nagenoeg gelijk waren aan de tekst in de dreigmails. Ook bleek uit het onderzoek dat de man handelde in templates (instrumenten om slablonen te maken) om vals geld te maken.

Op de zitting had de Brabander aangevoerd dat hij niet het brein was achter de poging tot afpersing. Hij zou bedreigd zijn en gedwongen tot het verlenen van hand- en spandiensten aan criminelen die op het dark web zijn identiteit hadden achterhaald. De rechtbank gelooft niets van die lezing, zo bleek vrijdag uit het vonnis.