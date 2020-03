Celstraf voor ‘coronahoester’ die agenten belaagde: ‘Ze voelden de spetters in hun gezicht’

Een informatieposter bij de rechtbank van Den Haag. Beeld ANP

‘U hoestte in het gezicht van twee agenten en riep: ‘Ik heb het coronavirus, en nu hebben jullie het lekker ook.’ Klopt dat?’

‘Dat klopt’, antwoordt de verdachte vrijdagmiddag in de rechtbank in Den Haag. Asaad C. (29) is een van de eersten die vrijdag terechtstaan op de verdenking van het opzettelijk overdragen van covid-19. ‘Waarvoor nog geen medicijn bestaat’, voegt de politierechter eraan toe.

‘Waarom deed u dat nou?’

‘Ik werd aangehouden, nogal hardhandig. Toen heb ik van alles geroepen’, zegt C. ‘Achteraf was dat niet zo handig van me.’

‘U werd aangehouden omdat u nogal slingerend reed. Had u iets gebruikt?’

Een ‘bakkie’, zegt de verdachte – één wodkaatje. Meer niet. Geen drugs. ‘Ik had wel hennep bij me, maar daar ben ik al een tijdje mee gestopt.'

Getest

Een van de agenten die C. aanhielden, heeft het gesprek opgenomen. Daaruit blijkt dat C. zei: ‘Ik ben getest, ik heb het virus, die handschoenen gaan jullie niet helpen want ik heb al een paar keer op jullie gehoest.’ En: ‘Lekker drie dagen zitten, broodjes pindakaas eten en dan sta ik weer buiten. Jullie zijn zielig. Er is geen rechter die mij hiervoor veroordeelt.’

Dat heeft Asaad verkeerd ingeschat. De agenten hebben opgeschreven wat dit ‘coronahoesten’ met ze heeft gedaan. De rechter leest voor: ‘Ze voelden de spetters in hun gezicht. Ze voelden zich heel vies en wilden zich wassen en ontsmetten. Ze maakten zich zorgen: Heb ik het wel of niet? Kan ik het thuis vertellen?’ Een van de agenten is zwanger. ‘Zij vraagt zich af: wat voor gevolgen heeft dit voor mijn zwangerschap?’

‘De hele wereld is in de ban van dit virus', zegt de aanklager. ‘Het is dodelijk, daarom zit het grootste deel van de samenleving thuis. Wij zijn afhankelijk van hulpverleners die niet thuis zitten, die hun werk volhouden voor ons allemaal en die niet op anderhalve meter afstand kunnen blijven. Het gedrag van verdachte is laag bij de grond en uiterst verwerpelijk.’

Coronahoesten

De officier vergelijkt het coronahoesten in het gezicht van de agenten met verdachten die met hiv zijn besmet en die in het verleden agenten hebben bespuugd. Dit leidde tot onvoorwaardelijke celstraffen. Dit is vergelijkbaar, vindt de aanklager. Hij eist een celstraf van 5 weken waarvan 2 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

‘Ik vind dat te weinig', zegt de politierechter na anderhalf uur. Asaad C. is een recidivist: hij is al vaker veroordeeld voor verkeersdelicten, voor het weigeren mee te werken aan politieonderzoek en voor rijden terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken. Bovendien geldt strafverzwaring voor delicten tegen overheidsambtenaren.

‘U zegt dat u spijt heeft’, zegt de rechter, ‘maar uit uw strafblad blijkt geen enkel respect voor de politie. Had u echt corona gehad, en waren deze agenten nu besmet, dan hadden we hier nu een heel andere strafzaak. Er zijn al eerder van dit soort misplaatste grappen geweest. Taakstraffen hebben in het verleden niet geholpen, dan zoek je als rechter naar een zwaarder middel.’

Om die reden wordt Asaad C. vrijdagmiddag veroordeeld tot 10 weken celstraf – waarvan 2 voorwaardelijk omdat hij heeft bekend en spijt betuigt. Zijn rijbewijs wordt voor tien maanden ingetrokken en hij moet de agenten elk 350 euro schadevergoeding betalen.