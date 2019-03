Celstraf en zweepslagen voor Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh

Nasrin Sotoudeh in 2008. Beeld AP

De 55-jarige Sotoudeh kreeg volgens Irna vijf jaar voor samenzwering tegen de staat en twee jaar voor het beledigen van de Opperste Leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Sotoudeh zelf maakte melding van zeven aanklachten, waaronder ‘het uitlokken van corruptie en prostitutie’ en ‘in het openbaar verschijnen zonder een hijab’ (hoofddoek). Eerder al, in 2016, was zij veroordeeld tot vijf jaar. Die straf stond nog, zodat het totaal op 38 jaar komt. Zij werd in juni vorig jaar gearresteerd.

Waarschijnlijk heeft haar veroordeling mede te maken met haar verdediging vorig jaar van vrouwen die waren gearresteerd tijdens een opmerkelijke campagne tegen de verplichte hijab. Jonge vrouwen klommen op drukke plekken in de Iraanse hoofdstad Teheran op een verhoging, staken demonstratief hun hoofddoek in de lucht op een stok en lieten een foto van zichzelf nemen, voor gebruik op sociale media.

Nasrin Sotoudehs echtgenoot werd in januari veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf omdat hij had geprotesteerd tegen de arrestatie van zijn vrouw en omdat hij had gepleit tegen de plicht voor vrouwen in Iran een hoofddoek te dragen. Een andere veroordeelde, de arts Farhad Maysami, was gearresteerd omdat hij buttons bezat met de tekst ‘Ik ben tegen de verplichte hijab’.

Nederlands-Iraanse geëxecuteerd

Sotoudeh verdedigde onder anderen Zahra Bahrami, een Nederlands-Iraanse die in 2011 werd geëxecuteerd. Bahrami woonde in Nederland en ging in 2009 naar Iran om een van haar kinderen te bezoeken. Daar nam zij deel aan een demonstratie tegen de volgens de oppositie vervalste presidentsverkiezingen. Zij werd gearresteerd. Later kwam de politie met de mededeling dat in haar huis drugs waren gevonden. Daarop kreeg ze de doodstraf wegens drugssmokkel.

In augustus 2010, toen de zaak tegen Bahrami nog liep, werd haar advocaat gearresteerd. Sotoudeh werd veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Na drie jaar kwam ze vervroegd vrij. Ondertussen was ze enkele maanden in hongerstaking geweest. Sotoudeh won in 2012 de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken, die jaarlijks wordt uitgereikt door het Europees Parlement.

De veroordeling komt enkele dagen na de benoeming van de hardliner Ebrahim Raisi tot hoofd van de rechterlijke macht in Iran. Raisi is een medestander van Opperste Leider ayatollah Khamenei, die hem benoemde.

Volgens Amnesty International bevestigt de veroordeling van Sotoudeh ‘de reputatie van Iran als een wrede onderdrukker van de vrouwenrechten’. De mensenrechtenorganisatie heeft het over een ‘obscene’ en ‘schokkende’ straf, de hoogste voor een mensenrechtenverdediger in Iran de afgelopen jaren. Amnesty heeft geen verklaring voor het verschil tussen de opgave van persbureau Irna (zeven jaar cel) en Sotoudeh zelf (33 jaar).