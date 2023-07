CDA zou breuk met Omtzigt willen lijmen, maar die houdt de deur dicht

Pieter Omtzigt ziet een verzoening met zijn voormalige partij niet zitten. Beeld David van Dam

Een deel van de CDA-leden heeft het vertrek van het eigenzinnige Tweede Kamerlid altijd betreurd, omdat Omtzigt een grote stemmentrekker is. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2021 behaalde hij ruim 342.000 voorkeursstemmen. Daarmee was hij in zijn eentje goed voor vijf van de (toen) vijftien Kamerzetels die het CDA in de wacht sleepte.

In het CDA is de roep om eerherstel van Omtzigt waarschijnlijk sterker geworden sinds de val van het kabinet. Het CDA staat momenteel op nog maar vier tot acht zetels in de peilingen. De partij dreigt bij de stembusgang in november af te glijden naar een rol in de marge. Omtzigt daarentegen is volgens diezelfde peilingen juist enorm populair bij de kiezer.

Als hij met een eigen partij meedoet aan de verkiezingen zou hij meer dan veertig zetels kunnen halen. Omtzigt heeft zich de afgelopen jaren in de kijker gespeeld als onafhankelijk criticus van het kabinet, onder meer als voorvechter van gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal.

Verzoeningsbrief

Huibers zou Omtzigt namens het partijbestuur woensdag in een ‘verzoeningsbrief’ excuses hebben aangeboden voor de manier waarop het CDA met hem is omgegaan. Volgens het AD heeft de partijvoorzitter Omtzigt voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd en hem hebben geprezen als een van de eerste politici die doorhadden ‘wat er fout zat’ in Den Haag. Omtzigts woordvoerder wil het bestaan van Huibers’ brief zaterdag niet bevestigen. Het CDA wil alleen kwijt ‘dat de deur voor Pieter altijd openstaat’.

Omtzigt vertrok in juni 2021 met ruzie uit de CDA-fractie, omdat hij zich door de partijtop in de steek gelaten voelde. Het zat hem dwars dat hij Hugo de Jonge in december 2020 niet mocht opvolgen als lijsttrekker. De Jonge gaf die positie noodgedwongen op omdat hij het partijleiderschap niet kon combineren met zijn taken als minister van Volksgezondheid tijdens de coronapandemie. Omtzigt was tweede geworden bij de lijsttrekkersverkiezing en verwachtte op het schild gehesen te worden. Maar het partijbestuur passeerde hem en koos voor Wopke Hoekstra.

‘Het boek is dicht’

De verhouding tussen Omtzigt en Hoekstra raakte in april 2021 verder verstoord toen duidelijk werd dat de nieuwe CDA-leider in de ministerraad geringschattend over zijn Kamerlid had gesproken. Omtzigt kreeg een burn-out en hervatte zijn werkzaamheden als parlementariër in september van dat jaar als eenpitter.

Als het CDA-bestuur inderdaad naar Omtzigts gunsten dingt, dan heeft die lijmpoging geen resultaat. Omtzigt verklaart zaterdag op Twitter nogmaals dat ‘het boek met het CDA dicht is’. Dat had hij eerder ook al een aantal keren laten weten. Omtzigt gaat evenmin in op ouvertures van de BBB en JA21, twee andere partijen die hem een plek op hun kieslijst hebben aangeboden.

De enige twee opties die dan voor Omtzigt resteren zijn stoppen als Kamerlid, of met een eigen partij meedoen aan de aanstaande verkiezingen. De oud-CDA’er wil in de komende week uitsluitsel geven over zijn toekomst, voordat hij met vakantie gaat. Mocht hij geen eigen partij willen beginnen, dan is Omtzigt zijn Kamerzetel na 22 november sowieso kwijt. Als partijloos burger mag hij niet op het stembiljet staan.