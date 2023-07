CDA zoekt lijsttrekker (en fractievoorzitter): Derk Boswijk en Henri Bontenbal vaakst genoemd

Wie volgt Wopke Hoekstra op als lijsttrekker van het CDA? Beeld ANP / ANP

De nieuwe leider van de christendemocratie in Nederland moet over leiderschapskwaliteiten beschikken, vindt het partijbestuur van het CDA. ‘Met leiderschap, lef en visie bouwt de lijsttrekker aan een sterke samenleving waar iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar waar mensen omzien naar elkaar’, kunnen eventuele kandidaten lezen in het functieprofiel op de CDA-website. De aanstaande leider moet ook ‘volop inzetten op het herstel van het vertrouwen van de burger in de politiek’, mediageniek zijn en gevoel voor humor hebben.

De inschrijving is inmiddels gesloten. Gegadigden konden tot 17 juli hun interesse kenbaar maken. Een selectiecommissie onder leiding van partijvoorzitter Hans Huibers voert de komende weken sollicitatiegesprekken, waarna het bestuur naar verwachting op maandag 14 augustus één kandidaat voordraagt.

Eventuele tegenkandidaten krijgen vervolgens tien dagen om zich te melden, maar zij moeten dan wel minstens drie provinciale afdelingen of tien gemeentelijke CDA-afdelingen achter zich hebben. Als er een tegenkandidaat is, bepaalt een digitale stemming onder de leden wie lijsttrekker wordt. Zo niet, dan wordt de voorgedragen kandidaat op het partijcongres van 23 september officieel tot partijleider benoemd.

Geen gedoodverfde kandidaat

Dat het CDA er veel langer over doet een nieuwe lijsttrekker te kiezen dan andere partijen, duidt niet per se op problemen. Twee dagen nadat Wopke Hoekstra liet weten dat hij de CDA-lijst niet meer wil aanvoeren, had het CDA een planning voor de lijsttrekkersverkiezing op zijn website staan. D66 (Rob Jetten), de VVD (Dilan Yeşilgöz) en Verenigd Links (Frans Timmermans) hadden veel minder tijd nodig, maar dat komt waarschijnlijk omdat bij die partijen een sterke kandidaat klaarstond die geen of weinig concurrenten had.

Bij het CDA is die gedoodverfde kandidaat er niet. De namen die het vaakst worden genoemd als opvolger van Hoekstra (als partijleider) en Pieter Heerma (als fractievoorzitter in de Tweede Kamer), zijn Derk Boswijk en Henri Bontenbal. Beiden zitten relatief kort in de Tweede Kamer – Boswijk sinds maart 2021 en Bontenbal sinds juni 2021 – maar gelden als politiek talent en vertegenwoordigen een nieuwe generatie. Of zij lijsttrekker willen worden is niet bekend. Geen van beiden heeft zich daarover uitgesproken.

Landbouw en klimaat

De 34-jarige Boswijk is de bekendste van de twee. Als landbouwwoordvoerder van de partij ventileert hij zijn visie op het stikstofbeleid geregeld in de media. Enige lef – een van de eigenschappen die het CDA in zijn nieuwe lijsttrekker zoekt – kan Boswijk niet ontzegd worden. De CDA’er vertelt in tegenstelling tot zijn voorganger Jaco Geurts een relatief genuanceerd verhaal over stikstof. Hij praat ontevreden boeren niet standaard naar de mond en spreekt zich uit tegen radicalen die het stikstofprobleem ontkennen. Krimp van de veestapel is volgens hem ‘onvermijdelijk’ en hij onderschrijft dat de Nederlandse landbouw moet verduurzamen.

Tweede Kamerlid Derk Boswijk (34) wordt regelmatig genoemd als opvolger van Wopke Hoekstra. Beeld Kiki Groot

Mediageniek zijn ze allebei. Boswijk is zeer actief op Twitter en ook Bontenbal (woordvoerder klimaat en energie) is goed in het creëren van media-aandacht voor zijn politieke voorstellen en ideeën. Boswijk profileerde zich kort na zijn aantreden in de Tweede Kamer met een zelfgeschreven landbouwvisie, Bontenbal volgde al snel met een visie op het klimaatbeleid.

Bontenbal (40) is een warm voorstander van kernenergie en ‘groene industriepolitiek’. Bedrijven met een hoge broeikasgasuitstoot kunnen volgens hem alleen vergroenen als de overheid die transitie ruimhartig subsidieert. Beide visiedocumenten zullen waarschijnlijk de basis vormen voor de desbetreffende paragrafen in het CDA-verkiezingsprogramma.

De 40-jarige Henri Bontenbal zit sinds juni 2021 in de Tweede Kamer. Beeld ANP / Werry Crone

Liever niet uit de Randstad

Bontenbal en Boswijk zijn ook sterk in Kamerdebatten, waarbij vooral Bontenbal een indrukwekkende dossierkennis etaleert. De doctorandus in de natuurkunde heeft als potentieel nadeel dat hij uit Rotterdam komt. Het CDA dreigt bij de aanstaande verkiezingen veel zetels te verliezen aan plattelandspartij BBB en wil campagne voeren met de slogans ‘elke regio telt’ en ‘Voor heel Nederland’. Een lijsttrekker uit de Randstad is dan misschien niet het juiste signaal. Boswijk is geboren en getogen in het Groene Hart, waar hij nog steeds woont. Beide mannen zijn getrouwd en hebben twee kinderen.

Andere namen die circuleren als mogelijk lijsttrekker zijn oud-Tweede Kamerlid Mirjam Sterk (50), Europarlementariër Jeroen Lenaers (39), voorzitter van de afdeling Zuid-Holland Peter Heijkoop (40) en de Haagse wethouder Hilbert Bredemeijer (39). Sterk is momenteel gedeputeerde in Utrecht en is daar voorgedragen voor een volgende termijn. Maar als zij lijsttrekker zou worden, zou ze zich nog voor de installatie van het nieuwe provinciebestuur kunnen terugtrekken.