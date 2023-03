CDA ziet machtspositie afbrokkelen: ‘We zijn midscheeps geraakt’

Ministers Karien van Gennip en Hugo de Jonge kijken naar de exitpolls van de Provinciale Statenverkiezing op hun partijkantoor in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De dreun is nog harder dan verwacht. Het CDA verliest naar verwachting meer dan de helft van de zetels in de Eerste Kamer: van de negen zetels houdt de partij er nog maar vijf over. ‘Een buitengewoon bittere pil’, vindt partijleider Wopke Hoekstra. ‘Het is nog slechter dan we allemaal hadden gedacht. We zijn midscheeps geraakt.’ Hoekstra spreekt van een ‘aardverschuiving in de politiek’ nu zijn electorale concurrent BBB er met een monsterzege vandoor gaat. ‘Een shock’, oordeelde campagneleider Derk Boswijk.

Maar hoe dit alles toch zo ver is gekomen, dat weten de CDA-kopstukken nog niet. ‘Ik ga mij nog niet aan een analyse wagen’, zegt Hoekstra. Vooralsnog overheerst de teleurstelling.

Hoewel de meeste CDA’ers de dreun bij de Provinciale Statenverkiezingen wel hadden ingecalculeerd, komt het voorspelde verlies toch nog hard aan. In het zaaltje met CDA’ers dat zich voor de uitslagenavond heeft verzameld op het partijbureau in Den Haag zijn veel verslagen gezichten te zien. ‘Ik durfde al niet meer te kijken naar de peilingen’, zegt een van hen. ‘Ik zou daar niet meer durven staan’, zegt een ander, wijzend op partijbonzen Hugo de Jonge en Karien van Gennip voor in de zaal.

Als donderdag blijkt dat de definitieve uitslagen in het hele land net zo slecht zijn als de exitpolls in diverse provincies, zal dat resulteren in de kleinste CDA-senaatsfractie ooit in het 43-jarige bestaan van de partij. Het past bij de neerwaartse trend die twintig jaar geleden, onder premier Jan Peter Balkenende, werd ingezet. Destijds hadden de christendemocraten nog 23 zetels in de Eerste Kamer. Maar dat aantal brokkelde jaar na jaar af.

Nog weinig te bieden

Wanneer dit ophoudt? Bij het CDA is er niemand die het nog durft te zeggen. Tot nu toe wist de partij zich er meestal wel tussen te wurmen als er eenmaal een coalitie moest worden gevormd, hoe slecht de verkiezingsresultaten ook waren. Maar inmiddels dringt de vraag zich op hoeveel kleiner het CDA nog kan worden zonder dat de partij definitief haar machtspositie kwijtraakt.

Want wie de grootste partijen in de provincies ook worden, bij het CDA hoeft geen van hen straks per se aan te kloppen om een meerderheid te verwerven. Met nog maar een handjevol zetels hebben de christendemocraten straks niet zoveel meer te bieden.

Zo bezien kan het verlies bij de Provinciale Statenverkiezingen voor het CDA veel grotere consequenties hebben dan alleen een paar zetels minder in de senaat. De invloed van het CDA brokkelt nu in rap tempo af, met alle gevolgen van dien.

‘Ik ben bang dat we veel jong talent gaan verliezen’, zegt Kevin Klinkspoor, voorzitter van de jongerenpartij CDJA. ‘In veel provincies staan jongeren op de lijst die met de verwachte zetelaantallen buiten de boot gaan vallen. Dat is zonde, want zij zijn de toekomst van de partij.’

Positie van Hoekstra

Een kleiner CDA leidt niet alleen tot zorgen in eigen gelederen: onder andere coalitiegenoot VVD vreest dat het moeilijker wordt om stabiele besturen te vormen zonder een sterk CDA. De liberalen hebben geen goede ervaringen met nieuwkomers zonder bestuurlijke ervaring, zoals de LPF en Forum voor Democratie. Tot in de hoogste regionen is er daarom hoop op een wederopstanding van het CDA.

Partijleider Hoekstra denkt dat zo’n wederopstanding bij de volgende verkiezingen ‘absoluut mogelijk’ is. ‘We zullen het vertrouwen huis voor huis, straat voor straat moeten terugwinnen.’ Het plan is om weer de zaaltjes in het land af te gaan met het klassieke CDA-verhaal over gezinnen en gemeenschapszin. Het probleem is: er zijn onvoldoende kiezers die dat CDA-verhaal nog willen aanhoren. Een groot deel van de oude boerenachterban heeft in BBB een aantrekkelijk alternatief gevonden.

Voor partijleider Hoekstra is dat geen reden om op te stappen, zei hij woensdagavond na de slechte resultaten bij de Statenverkiezingen. Slechts een enkeling, zoals CDJA-voorzitter Klinkspoor durft openlijk te twijfelen of Hoekstra de aangewezen man is om het CDA te blijven leiden. ‘Hij zal aan de bak moeten de komende tijd. Het verhaal is goed, maar hij heeft moeite om dat goed uit te leggen.’ Vooralsnog zegt niemand hem dat al hardop na. Het is de vraag hoe lang de gelederen gesloten blijven als het CDA de afgrond verder ziet naderen.