CDA zet coalitie verder op scherp met pleidooi voor ruimer kinderpardon

Presentator Tim Hofman bood in december met Nemr een petitie aan voor een ruimer kinderpardon, met 250 duizend handtekeningen. Beeld ANP

Tot nu toe waren VVD en CDA tegen een verruiming, maar CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg zegt zaterdag in het AD dat haar partij van inzicht is veranderd. Daarmee ontstaat samen met de linkse partijen een meerderheid in de Tweede Kamer om de toepassing van de regels te versoepelen. VVD-Kamerlid Malik Azmani waarschuwt in een eerste reactie: ‘Wij gaan ervan uit dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd.’

De draai van het CDA komt na een week vol interne spanningen binnen de coalitie, veroorzaakt door uitspraken van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vorig weekeinde in De Telegraaf. Die keerde zich tegen de financiële gevolgen van het concept-klimaatakkoord voor de burger en noemde D66-voorman Rob Jetten een ‘klimaatdrammer’.

Dijkhoff leek daarmee al vroeg de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten op 20 maart te hebben geopend. Premier Mark Rutte (VVD) gaf vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie toe dat de hele week ‘zichtbaar en onzichtbaar’ is gepoogd de plooien in de coalitie glad te strijken, maar dat het nog te vroeg is om te weten of dit ook is gelukt.

In dit geprikkelde klimaat voelt het CDA zich nu vrij eigen ruimte te nemen in een van de gevoeligste dossiers in Den Haag. Voor Van Toorenburg weegt zwaar dat een groep van 38 wetenschappers heeft vastgesteld dat de stress bij kinderen zonder verblijfsrecht over een voortdurend dreigende uitzetting, kan leiden tot hersenschade. Zij stellen dat het uitzetten van langdurig in Nederland verblijvende kinderen naar huidige wetenschappelijke inzichten onverantwoord is.

Van Toorenburg sluit zich aan bij de al langer levende wens van D66 en ChristenUnie om het zogenoemde meewerkcriterium ‘evenwichtiger’ toe te passen. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moeten gezinnen met kinderen volgens de huidige regels actief hebben meegewerkt aan hun terugkeer. Soms doen zij dit niet, omdat ze nog procedures hebben lopen of de medische situatie van een van de gezinsleden dit onmogelijk maakt. De drie partijen vinden dat dit hun dan niet kan worden tegengeworpen. Ook het per ongeluk missen van een afspraak met een overheidsdienst moet niet te strikt worden beoordeeld. Alleen actieve tegenwerking zou verwijtbaar moeten zijn.

Een ander criterium is dat kinderen van het begin af aan onder Rijkstoezicht moeten hebben gestaan. Het komt voor dat kinderen wel bekend zijn bij de gemeente en op school, maar niet over de hele periode bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dan is er wel overheidstoezicht geweest, maar dit geldt niet als Rijkstoezicht. Dit ‘kunstmatige verschil’ moet worden geschrapt. Verder moeten de procedures bij de IND worden bekort en versneld.

‘Wat we willen bereiken, is toekomstige schrijnende gevallen voorkomen en tegelijkertijd geen beloning zetten op obstructie', zegt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. ‘Volgens mij wil iedereen dat. De samenleving verwacht dit van ons en ik ben blij dat het CDA nu ook deze stap zet.’ Hij vindt dat met ‘het anders toepassen van bestaande regels’ het regeerakkoord niet wordt opengebroken. ‘Wat we in elk geval moeten doen, is gezinnen met kinderen prioriteren. Zij moeten niet eerst tien maanden hoeven wachten bij de IND voordat zij aan de beurt zijn.’

Lili en Howick

Op verzoek van staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Immigratie en Asiel) doet een commissie onder leiding van topambtenaar en staatsraad Richard van Zwol sinds oktober onderzoek naar de vraag hoe het mogelijk is dat kinderen vijf jaar of langer in Nederland verblijven, zonder dat zij uitsluitsel hebben over rechtmatig verblijf. Het onderzoek is ingesteld, nadat Harbers onder grote maatschappelijke druk de Armeense kinderen Lili en Howick – die zouden worden uitgezet – alsnog een verblijfsvergunning gaf.

CDA en D66 willen nu dat Van Zwol hun voorstellen meeneemt in zijn onderzoek. Ook ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind noemt het ‘goed nieuws’ dat het CDA zich aansluit bij een ruimer kinderpardon. Zijn fractieleider Gert-Jan Segers zegt op Twitter: ‘Dit is welkom. Meer dan welkom.’ Harbers heeft bij herhaling gezegd dat aan de afspraken over het kinderpardon niet getornd kan worden.

Met een ruimere toepassing van de huidige regeling zouden naar schatting 400 kinderen alsnog een status krijgen in Nederland. Van Toorenburg wil in elk geval dat Harbers nog eens goed naar alle dossiers kijkt. ‘Desnoods gebruikt hij in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid om hen alsnog asiel te verlenen’, aldus Van Toorenburg. Presentator Tim Hofman, die 250 duizend handtekeningen ophaalde voor een ruimer kinderpardon, zegt op Twitter: ‘Het CDA is wakker. Goddomme, wat een goed nieuws.’

De draai van het CDA zal de komende week onvermijdelijk onderwerp van debat worden in de Tweede Kamer. Intussen houdt de VVD andermaal een pleidooi voor kernenergie, en keren CDA en D66 zich tegen een nieuwe rekentoets van onderwijsminister Arie Slob (CU). Het verbindende vermogen van premier Rutte wordt opnieuw op de proef gesteld.