CDA wil ‘gaatjesvrije generatie’: tandarts is gratis voor kinderen, maar ze gaan te weinig

Controle van kindergebitten kan problemen op latere leeftijd voorkomen. Veel ouders realiseren zicht dat niet, meent het CDA. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

CDA-Kamerlid Joba van den Berg onderbouwt haar zorgen in een nota die in het najaar door de Tweede Kamer zal worden besproken. ‘Gaatjes in het melkgebit bij kinderen kunnen leiden tot een vroegtijdig verlies van het blijvend gebit op volwassen leeftijd. Ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten en enkele zwangerschap-complicaties worden gerelateerd aan gebits- dan wel tandvleesproblemen’, schrijft Van den Berg.

Zij pleit voor meer urgentie om het achterblijvende tandartsbezoek aan te pakken. ‘Een tandarts zei me: een gaatje in een melkgebit betekent later drieduizend euro zorgkosten. De regering heeft als doel gesteld: een rookvrije generatie in 2040. Volgens het CDA moeten we net zo hard werken aan een gaatjesvrije generatie in 2040.’

Volgens Van den Berg weten veel ouders niet dat de tandartszorg voor hun kinderen volledig wordt vergoed door de basisverzekering waarvoor jongeren tot hun 18de verjaardag gratis zijn verzekerd. ‘Dit gebeurt echter niet automatisch’, constateert Van den Berg, ‘Ouders dienen binnen vier maanden na de geboorte hun kind in te schrijven bij hun eigen zorgverzekeraar.’ Orthodontie, voor de spreekwoordelijke beugel om tanden ‘recht’ te zetten, wordt niet vergoed door de basisverzekering maar vaak wel door een aanvullende verzekering. Als de ouders zo’n aanvullende zorgverzekering hebben, is het kind meestal gratis meeverzekerd.

Gratis

Dat tandartszorg voor kinderen gratis is, is vaak onbekend bij ouders, meent Van den Berg. Landelijk gaan zo’n 250 duizend van de 3,4 miljoen jongeren onder de 18 jaar niet naar de tandarts. Daarbij zijn grote regionale verschillen. Volgens onderzoek van de tandartsenlobby gaat in delen van Zeeuws-Vlaanderen bijna de helft van de kinderen niet naar de tandarts, in de regio Den Haag en de regio Amsterdam een derde niet. Van den Berg pleit voor een activistische opstelling van zorgverzekeraars. Die mogen ouders op de tandartszorg wijzen als de verzekeraar voor de meeverzekerde kinderen geen declaraties van de tandarts krijgt.

Van den Berg stelt ook dat de tandartszorg onder kinderen in achterstandswijken enorm te wensen overlaat. Zij meent dat voorlichting, te beginnen op het consultatiebureau, jonge ouders kan overtuigen van de noodzaak van goede tandzorg.

Als er goede tandzorg is voor jongeren, zijn op lange termijn minder tandartsen nodig, meent Van den Berg. Maar nu tekent zich juist een tekort aan, ook door de regionale verschillen. In de regio Haarlem-Amsterdam zijn bijna negen tandartsen voor elke tienduizend inwoners, in Zuidwest-Nederland, Friesland, Overijssel en Limburg bijna vijf. Er zijn in Nederland bijna tienduizend tandartsen en ruim 3.500 mondhygiënisten. Om de regionale spreiding en bereikbaarheid van tandartsen te verbeteren, pleit Van den Berg voor extra opleidingsplaatsen.