CDA-voorzitter Hans Huibers stapt op na kritiek op functioneren

Hans Huibers tijdens het partijcongres van het CDA november vorig jaar in Nijkerk. Beeld ANP

Vooral Huibers’ rol in de nieuwe lijsttrekkersverkiezing wordt gehekeld. In tegenstelling tot andere partijen als de nieuwe fractie van PvdA/GroenLinks leek het CDA geen plan te hebben toen het kabinet viel. Nadat partijleider Wopke Hoekstra was opgestapt, stond er geen kandidaat klaar. Het partijbestuur wijst aanstaande maandag zijn voorkeurskandidaat aan. Anonieme bronnen riepen onder meer op de website van RTL Nieuws op tot aftreden van de partijvoorzitter.

Huibers laat op de CDA-website weten: ‘In de afgelopen dagen zijn er berichten over mij verschenen over dingen die niet goed zouden zijn aangepakt. De berichten bevatten anonieme quotes met halve en hele onwaarheden. Wie mij beter kent, weet dat het niet klopt. In zo’n omgeving kan en wil ik niet werken.’

Overigens zou Huibers al van plan zijn om in september het stokje aan een ander door te geven. Huibers zegt dat hij de presentatie en start van de nieuwe lijsttrekker met een discussie niet wil belasten met een discussie over zijn persoon en functie.

Partijprominent Mona Keijzer stapte vorige week uit de partij. De voormalige staatssecretaris kreeg te horen dat burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls de nieuwe lijsttrekker van de partij zou worden. Hij zou ook door voorzitter Huibers zijn voorgedragen. Uit onvrede met de gang van zaken gaf ze haar lidmaatschap op.

Huibers was sinds 2021 de voorzitter van het CDA. Hij volgde interim-voorzitter Marnix van Rij op. Van Rij was de opvolger van Rutger Ploum die terugtrad vanwege het verkiezingsverlies van de partij bij de laatste Kamerverkiezingen. Het CDA leverde vier zetels in en ging van 19 naar 15 zetels. Huibers beloofde bij zijn aantreden ‘vernieuwing’ door te voeren.

Voorlopig neemt vicevoorzitter en secretaris van het partijbestuur Mark Buck het voorzitterschap waar. Het partijbestuur schrijft: ‘Wij respecteren uiteraard zijn besluit en zijn Hans veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen afgelopen periode.’