CDA-verkiezing loopt twee dagen vertraging op na lek in stemsysteem

De drie houden hun partij heel

Het viel voor de toekijkende CDA-leden niet mee om inhoudelijke verschillen te ontdekken tussen de drie kandidaten voor het lijstrekkerschap. Maandagavond gingen ze in debat. De stembussen zijn geopend.

Ooit bijna geloosd, nu kandidaat-partijleider

Pieter Omtzigt was ooit een backbencher die bruut terzijde werd geschoven door de CDA-partijtop. Na een wonderlijke wederopstanding is hij nu in de race voor het lijsttrekkerschap. ‘Pieter gaat een eind komen.’

Het CDA heeft echt wat te kiezen

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken was de eerste die het opnam tegen vicepremier Hugo de Jonge in de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap. Een strijd die om veel meer gaat dan om de vraag of het een man of een vrouw wordt.