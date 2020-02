CDA-top staat samenwerking met FvD niet in de weg: ‘Het is aan Brabant’

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. Beeld ANP

‘Ik denk dat ze in Brabant heel goed weten wat goed is voor Brabant’, aldus Heerma in het tv-programma WNL op zondag. ‘Ik ga dat niet vanuit de landelijke politiek voor ze beslissen.’

Daarmee raakt hij een gevoelige snaar binnen zijn partij, waar veel verzet heerst tegen de vrijage met Forum. De provinciale CDA-fractie benadrukt dat die voortkomt uit politieke noodzaak: na de val van het college in december, blijkt het bijzonder lastig om een nieuw provinciebestuur te vormen. VVD, CDA en Forum voor Democratie zijn het in de afgelopen week eens geworden dat zij perspectief zien in samenwerking.

Heerma toont zich gevoelig voor dat bestuurlijke argument. Zijn partij sloot bij de vorige landelijke verkiezingen Geert Wilders’ PVV nog uit van coalitiegesprekken, maar Heerma denkt dat daar een grens aan zit. Hij vreest een toestand ‘waarin er bijna geen regering meer gevormd kan worden’. Vicepremier De Jonge wil nadrukkelijk onderscheid maken tussen de landelijke politiek en de provincie. De recente ophef over de 'treintweet’ van Forum-aanvoerder Thierry Baudet is een kwestie die wat hem betreft ‘in Den Haag speelt, niet in Brabant’.

Uit onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond bleek zondag dat een meerderheid van de VVD- en CDA-kiezers geen bezwaar heeft tegen de samenwerking. De FvD-kiezers hunkeren naar bestuurlijke verantwoordelijkheid: 93 procent staat achter het initiatief.