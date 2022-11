CDA schiet Rutte te hulp en pleit voor intensieve grenscontroles tegen asielzoekers

Pieter Heerma (CDA) Beeld Freek van van Bergh

De opstelling van het CDA is opmerkelijk, omdat de partij in de discussie over de spreidingswet nog aan de zijde stond van coalitiepartners D66 en ChristenUnie. De wet die gemeenten dwingt de opvang van asielzoekers beter over Nederland te verspreiden, stuitte op maandenlang verzet van de VVD-fractie. Die ging pas akkoord nadat Rutte in een lange fractievergadering had toegezegd dat het kabinet gaat proberen het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt te verlagen.

De spreidingswet maakt deel uit van een akkoord dat de coalitie deze zomer sloot, waarbij D66 en CU een tijdelijke beperking van de gezinshereniging en het opschorten van de Turkije-deal moesten slikken. Ter geruststelling van hun achterban beloofden deze partijen er alles aan te doen deze maatregelen zo snel mogelijk weer af te schaffen. Zij zijn voor een ruimhartig beleid en spreken niet van een asielcrisis, maar van een opvangcrisis.

Onbeperkte instroom

Ondanks de al genomen maatregelen, stelt nu ook het CDA onomwonden: ‘Nederland kan deze onbeperkte instroom niet aan.’ Het stuk is medeondertekend door Europarlementariër Jeroen Lenaers en Tweede Kamerlid René Peters. Laatstgenoemde liet zich eerder in een radiogesprek al ontvallen dat de asielinstroom met 80 procent omlaag moet.

Premier Rutte zei twee weken geleden tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat Nederland zich in de coronatijd ‘in slaap heeft laten sukkelen’, omdat in die periode de asielinstroom door de reisbeperkingen afnam. D66-leider Sigrid Kaag benadrukte zaterdag in haar speech tijdens het partijcongres het belang van ‘humane opvang’. Zij zei ‘een breed en realistisch migratiedebat te willen voeren, op basis van kennis en feiten’.

Europese ruzie

Vrijdag komen in Brussel de migratieministers bijeen, om te spreken over de ruzie tussen Italië en Frankrijk over de Europese afspraken. Namens Nederland is staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) daarbij aanwezig. Het CDA vindt dat beter moet worden gekeken naar ‘wat binnen de huidige mogelijkheden haalbaar is’.

Nederland zou zich volgens de christen-democraten moeten aansluiten ‘bij de twaalf lidstaten die Europees geld willen inzetten om een fysieke grens op te werpen aan de buitengrenzen van Europa’. Over dat omstreden voorstel zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen eerder dat de EU ‘geen muren of prikkeldraad’ financiert.

Verder moet meer werk worden gemaakt van de al toegezegde uitbreiding van Frontex, de Europese grens- en kustwacht, naar ‘ten minste 10 duizend eenheden’. Ook vindt de partij intensievere controle aan de eigen landsgrenzen wenselijk, ‘om irreguliere migratiestromen of mensensmokkelaars aan te pakken’, en vindt zij ‘meer gebruik van vreemdelingenbewaring in de asielprocedures’ wenselijk. Dat kan door bijvoorbeeld Dublin-claimanten (die terug moeten naar een eerder land waar zij waren) vast te zetten, aldus de opiniebijdrage.