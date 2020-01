CDA neigt toch naar antivuurwerkmaatregelen – net als in 2001

Een dag na de ontploffing van het vuurwerbedrijf S.E. Fireworks aan de Tollenstraat in Enschede is de ravage die aangericht is in de wijk Roombeek, duidelijk zichtbaar. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘Het is een papieren tijger.’ Wie het CDA dit jaar in de dagen na Oud en Nieuw hoorde, zal maar moeilijk kunnen geloven dat de christen-democraten ooit ijverden voor het bestrijden van het nieuwjaarsgeknal. Toch was het CDA-Kamerlid Aart Mosterd die in 2001 – samen met SGP en GPV, voorloper van de ChristenUnie – de regering opriep ‘beleid te ontwikkelen dat gericht is op krachtige ontmoediging van gebruik van vuurwerk’.

De christelijke partijen vonden het wel mooi geweest na de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Die eiste 23 levens en vaagde een volledige woonwijk weg na een ontploffing van een vuurwerkfabriek. Het joeg de Kamer zoveel schrik aan dat de drie partijen op massale steun konden rekenen – alleen de VVD stemde tegen, zoals de partij ook daarna steeds bleef doen.

Erg succesvol was de motie niet: het kabinet meldde na twee jaar dat wel was onderzocht of er een heffing op vuurwerk kon komen, maar zonder resultaat. De minister die die boodschap overbracht? Johan Remkes. Inderdaad, de huidige burgemeester van Den Haag en een van de VVD’ers die tegen de partijlijn in nu pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Na een aantal jaar waren de grootste zorgen verdwenen en werd het vuurwerk zelfs heftiger. Om illegale handel tegen te gaan ging het licht in 2006 op groen voor Chinese rollen en zware sierpotten. In de jaarwisseling erop steeg het aantal vuurwerkslachtoffers met bijna 50 procent, na jaren van een gestaag dalende lijn.

‘Niet doof en blind’

Ondanks de initiële weerzin lijkt de discussie van de afgelopen dagen haar effect te hebben op CDA en VVD. Maandagavond was het eerst CDA-minister Hugo de Jonge, die aan tafel bij Jinek zei dat ‘dit echt een traditie is die moet veranderen’. Natuurlijk moet daarbij rekening gehouden worden met ‘al die mensen die gewoon met hun kinderen genieten van het afsteken van vuurwerk’. Maar het zo houden als het is, ‘dat kan natuurlijk niet’.

Dinsdagmiddag volgde VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. In een bericht op Facebook schreef hij dat hij ‘niet doof en blind‘ is voor de signalen, ‘na weer een jaarwisseling vol schandalige incidenten’. Nog steeds vraagt hij zich af of een verbod echt gaat helpen, maar zijn fractie gaat wel ‘grondig nadenken over de juiste balans’.

De vraag is of CDA en VVD überhaupt nog nodig zijn, nu zich ook zonder de partijen een meerderheid aftekent voor een verbod op het gevaarlijkste vuurwerk. Het bepalen van welke soorten vuurwerk in die categorie vallen zal in Den Haag de nodige discussie opleveren, maar dat er binnen afzienbare termijn meer vuurwerk in de ban gaat, is welhaast zeker. Of zoals een coalitiebron het dinsdag zei: ‘Je hoeft geen wiskundige te zijn om te bedenken dat er wat gaat gebeuren.’