CDA mengt zich in lhbti-debat: Hoekstra wil nationaal coördinator tegen geweld

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra op het Binnenhof. Beeld ANP

Hoekstra is de enige uit de conservatieve hoek van de Kamer die komt opdagen bij het traditionele debat van de lhbti-belangenorganisatie. De lijsttrekkers Rutte (VVD), Wilders (PVV) en Baudet (FvD) ontbreken, evenals Segers (ChristenUnie). De progressieve lijsttrekkers Kaag (D66), Klaver (GroenLinks), Ploumen (PvdA) en Den Haan (50Plus) zijn er wel. Voor het CDA is het de eerste keer dat een lijsttrekker deelneemt bij het COC. Daar is een reden voor, zegt Hoekstra desgevraagd. ‘Dingen die tien jaar geleden normaal waren, zijn onder druk komen te staan. Er zijn grote zorgen in de homogemeenschap over geweld.’

In 2019 waren er volgens het COC 2.072 meldingen van geweld tegen lhbti’ers. Om dit tegen te gaan wil het CDA een nationaal coördinator tegen lhbti-geweld introduceren, die een jaar de tijd krijgt om met aanbevelingen te komen voor een betere strafrechtelijke aanpak. ‘Dat moet iemand worden van groot statuur, met hele brede bevoegdheden’, zegt Hoekstra. ‘Alle opties moeten daarbij op tafel komen.’

Discriminatierechercheurs

De ruim tweeduizend meldingen van geweld leidden volgens het COC tot slechts tien veroordelingen. De organisatie vreest dat dit ernstige gevolgen heeft voor de aangiftebereidheid. Om die te vergroten, raadde de organisatie minister van Veiligheid en Justitie Grapperhaus (CDA) deze zomer nog aan om onder meer over te gaan tot het aanstellen van discriminatierechercheurs en te zorgen voor structurele aandacht op de politie-academie voor anti-homogeweld. Volgens een woordvoerder van het COC is er met deze aanbevelingen weinig gebeurd.

Heeft het CDA in de regering niet al de kans gehad om anti-lhbti-geweld aan te pakken? ‘Ik denk dat het hoog tijd is het geweld meer aandacht te geven’, zegt Hoekstra. ‘Hier moet ook meer aandacht voor zijn bij de opleiding van agenten en in de opsporing. En ik wil dat het mogelijk is om discriminatoir geweld nog zwaarder te straffen dan andere vormen van geweld.’

Bij het debat van het COC zal het ook gaan over de afwijzing van lhbti’ers op reformatorische scholen. Hoekstra voegde na zijn aantreden als lijsttrekker een passage toe over grondwetsartikel 23, de vrijheid van onderwijs: ‘Het artikel mag geen vrijbrief mag zijn voor onverdraagzaamheid of inperking van elkaars rechten op scholen.’

Hoekstra benadrukt dat de vrijheid van onderwijs ‘niemand ontslaat van de plicht zich te houden aan wezenlijke artikelen van de Grondwet.’ Maar een aanpassing van artikel 23, zoals linkse partijen en ook de VVD willen, ziet Hoekstra niet zitten. ‘Mijn overtuiging is dat artikel 23 en artikel 1 hand in hand kunnen gaan.’