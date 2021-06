CDA-leider Hoekstra deelt informatie over gezondheid Omtzigt in vergadering met minstens 350 partijleden

Wopke Hoekstra (CDA). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Volgens Van Rij heeft Omtzigt dat zelf verklaard. Omtzigt zegde zijn CDA-lidmaatschap op nadat een zeer kritische memo op straat was komen te liggen, dat hij had opgesteld voor de commissie die de verkiezingsnederlaag van het CDA onderzoekt. Omtzigt zit al sinds de verkiezingen in maart met een burn-out thuis en zegt na zijn ziekte door te willen als onafhankelijk Kamerlid.

Bij de Zoombijeenkomst op dinsdagavond, die volgens een CDA-woordvoerder ‘besloten voor leden’ was, waren ten minste drie journalisten aanwezig: van NRC, het Nederlands Dagblad en persbureau ANP. De drie media melden onafhankelijk van elkaar wat Hoekstra daar zei over Omtzigt: het Kamerlid zou aan het begin van zijn burn-out aan de partijleider hebben gemeld dat hij zestien weken vrij nam en dat hij ‘medische hulp’ ging zoeken.

Medische indicatie

Het CDA ontkende daarna tegenover het ANP dat Hoekstra ten overstaan van honderden leden over het medisch dossier van Omtzigt had gesproken. De partij zegt dat het over de ‘medische indicatie’ zou zijn gegaan die Omtzigt nodig had om ziekteverlof te krijgen. Meerdere CDA’ers hebben zich op Twitter gemeld met de boodschap dat ze erbij waren en dat Hoekstra níet over Omtzigts medische gegevens zou hebben gesproken.

Over Omtzigt werden verschillende opmerkingen gemaakt, onder meer door demissionair minister Ank Bijleveld, die het partijbestuur sinds kort adviseert. Partijleider Hoekstra vertelde bijvoorbeeld ook dat Bijleveld, en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij, ‘tientallen, tientallen, tientallen’ uren hebben gestoken in gesprekken met Omtzigt om hem binnen de partij te houden.

De bijeenkomst was volgens het CDA weliswaar niet voor journalisten bedoeld, maar volgens het NRC is dinsdagavond wel degelijk gecommuniceerd dat er journalisten aanwezig zouden zijn. Partijvoorzitter Van Rij zou hier naar hebben verwezen en Ank Bijleveld zou zich tot de ‘meeluisterende journalisten’ hebben gericht om te vragen of zij Omtzigt met rust willen laten.

De journalisten hadden via bronnen een link gekregen. De aanwezige ND-journalist, Auke van Eijsden, zegt desgevraagd dat hij daar enkel op hoefde te klikken en dat hij vervolgens, na even een wachtrij te hebben gestaan, werd binnengelaten.