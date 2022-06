CDA krabbelt terug en eist aanpassing stikstofbeleid

Luchtfoto van een boerderij in de Gelderse Vallei, een van de gebieden waar de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. Beeld ANP

Heerma laat de geest uit de fles na de CDA-fractievergadering op dinsdagochtend. Hij vertelt de pers dat hij het hele weekend is bestookt met telefoontjes van verontruste CDA’ers, zowel provinciebestuurders als vertegenwoordigers van lokale afdelingen. ‘Over de stikstofplannen is grote beroering en onrust ontstaan’, zegt hij. ‘Bepaalde gebieden worden bijna van de kaart geveegd en er wordt onvoldoende naar andere sectoren gekeken.’

Met dat ‘bijna van de kaart vegen’ doelt de CDA-fractievoorzitter op de hoge reductiedoelstellingen in sommige gebieden. In ruim honderd landbouwgebieden moeten de stikstofemissies binnen acht jaar met wel 70 procent naar beneden om de gestelde natuurdoelen te halen. Bewoners van die gebieden voorzien een ‘kaalslag’: de sociale cohesie op het platteland zou kunnen lijden onder het uitkopen van zoveel boerenbedrijven. Overigens verdwijnen door de schaalvergroting in de landbouw sinds 1950 gemiddeld vijftien boerderijen per dag. Die kaalslag is dus al heel lang gaande.

‘Wat het CDA betreft staan de stikstofdoelen zelf niet ter discussie’, zegt Heerma. ‘Het is noodzakelijk dat er maatregelen worden genomen. Maar de manier waarop dat moet gebeuren, daar is naar aanleiding van de kabinetsbrief veel verbazing over.’

Provincies mogen bepalen hoe ze de stikstofdoelen halen

Het punt is alleen dat de Kamerbrief van vrijdag niets zegt over de manier waarop provincies de stikstofdoelen moeten behalen. Dat mogen ze grotendeels zelf bepalen. Ze kunnen kiezen uit een beleidsmix van maatregelen, waaronder het verduurzamen van stallen, het al dan niet vrijwillig uitkopen van boeren en het subsidiëren van een andere, extensievere verdienmodellen.

Heerma vraagt in feite om aanpassing van beleid dat nog niet is geformuleerd. Hij wil dat de stikstofreductie deels bereikt wordt via technische innovatie. Maar dat is al een van de beleidsopties voor de provincies. Heerma eist verder dat andere sectoren, zoals de industrie, eveneens een bijdrage leveren. Ook dat is al onderdeel van het kabinetsbeleid. De reductieopgaven voor de andere sectoren stelt het kabinet in december vast.

‘Er zijn veel zorgen bij provincies dat ze een dictaat opgelegd krijgen en dat er geen ruimte voor maatwerk is’, zegt Heerma. Die ruimte voor maatwerk is er wél, het kabinet gunt de provincies zelfs enige flexibiliteit in de reductiepercentages per gebied. Ze mogen de uitstoot in het ene gebied wat minder reduceren dan het landkaartje van Van der Wal aangeeft, zolang ze dat in een ander gebied compenseren.

Welke beleidsaanpassing het CDA echt nastreeft, blijft dus nog even gissen. De verbale Houdini-act van Heerma laat vooral zien dat de CDA-achterban de druk op de partijtop opvoert. In de recentste peiling van Maurice de Hond staat het CDA op 7 Kamerzetels (een verlies van 8), en wint de BoerBurgerBeweging (BBB) er 12. Ook de VVD-top staat onder druk om de stikstofdoelen af te zwakken. Op het partijcongres stemde dit weekend 51 procent van de VVD-leden voor een motie die het kabinetsbeleid afkeurt.

Kiezers en partijleden van CDA en VVD reageren afwijzend op de hoge reductiepercentages, terwijl het kabinet de inhoudelijke kant van het beleid nog moet vaststellen. Dit wijst erop dat hun verzet zich richt op de ambitieuze stikstofdoelen zelf, en dat ze niet zullen rusten voordat het kabinet die naar beneden bijstelt.