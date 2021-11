CDA-kopstuk De Lange doet gooi naar voorzitterschap Europees Parlement

Esther de Lange in de plenaire zaal van het Europees parlement. Beeld ANP

Daarvoor moet De Lange eerst de enige kandidaat zien te worden voor de Europese christendemocratische fractie. Ze heeft concurrentie van de Maltese Roberta Metsola en de Oostenrijker Othmar Karas. Maandag om het middaguur sluit de termijn waarop christendemocraten hun kandidatuur kunnen melden. Woensdag bepaalt de fractie in Straatsburg haar keuze.

De Lange wordt zeker niet kansloos bevonden. Metsola is weliswaar al maanden bezig met haar campagne maar komt uit een lidstaat die slechts twee leden heeft in de christendemocratische fractie. Het CDA levert vijf europarlementariërs. De Lange zit sinds 2007 in het Europees Parlement en draait al lang mee in de top van de Europese Volkspartij.

Hoekstra

Wat tegen De Lange werkt is dat veel zuidelijke parlementariërs zeer verbolgen zijn over de opmerkingen vorig jaar van CDA-minister Hoekstra van Financiën. Terwijl de doodskisten zich in Italië en Spanje opstapelden door de corona, zei Hoekstra dat die landen beter op hun geld hadden moeten passen. Ook De Lange’s verdediging van de zuinige Nederlandse lijn in de EU, valt niet overal even goed.

De christendemocraten (de grootste fractie in het Europees Parlement) menen dat zij de opvolger mogen leveren voor de huidige sociaaldemocratische parlementsvoorzitter David Sassoli. Een akkoord over die wisseling van de wacht is in 2019 bij het aantreden van Sassoli gemaakt tussen de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen. Sinds enkele maanden zeggen de sociaaldemocraten zich echter niet meer aan die afspraak gebonden te voelen, onder meer omdat het voorzitterschap van Eurogroep is overgaan in christendemocratische handen. Ook voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie is van christendemocratischen huize. De partij heeft gedreigd dat ‘het oorlog wordt’ als het akkoord van 2019 wordt verbroken. Vooralsnog hebben de sociaaldemocraten niemand naar voren geschoven. De liberalen evenmin, ook de Groenen niet.

De voorzitter is het gezicht van parlement en spreekt de Europese regeringsleiders toe bij aanvang van elke EU-top. De voorzitter speelt daarnaast een belangrijke rol achter de schermen in het parlement waar hij de machtige vergadering van de fractievoorzitters leidt.