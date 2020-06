CDA kiest nog voor de zomer lijsttrekker

Ministers De Jonge en Hoekstra zijn de gedoodverfde kandidaten. Beeld Freek van den Bergh

Het CDA bevindt zich sinds het vertrek van Sybrand Buma in mei vorig jaar in een soort stadhouderloos tijdperk. Pieter Heerma is zijn opvolger als fractievoorzitter maar vervult die functie nadrukkelijk als waarnemer. Hugo de Jonge, vicepremier en minister van Volksgezondheid en Wopke Hoekstra, minister van Financiën, zijn de gedoodverfde kandidaten om partijleider te worden. Ook Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, wordt wel genoemd.

Kandidaten krijgen tot woensdag 24 juni de gelegenheid zich aan te melden. Van 6 tot 9 juli kunnen de leden digitaal stemmen.

De Jonge en Hoekstra hebben tot dusver niet openlijk verklaard het partijleiderschap te ambiëren. Partijvoorzitter Rutger Ploum hint wel naar hun kandidatuur. ‘Mogelijke kandidaten waren de afgelopen maanden erg druk met het bestrijden van de coronacrisis’, zegt hij. ‘Met deze timing kan de nieuwe politiek leider zich in de zomer goed voorbereiden op het lijsttrekkerschap.’

De ambitie van de partij wordt duidelijk uit een filmpje waarin Ploum in een polderlandschap poseert met een grote witte 1 met daarop het logo van het CDA. Hij vindt dat zijn partij de grootste moet worden bij de verkiezingen in maart 2021. In de peilingen heeft het CDA vooralsnog een grote achterstand op de VVD. Wel is de naamsbekendheid van De Jonge, door zijn veelvuldige optredens bij persconferenties naast minister-president Rutte, de afgelopen maanden sterk gestegen. Hoekstra was bij het grote publiek al behoorlijk bekend, met name door de aankoop van aandelen Air France - KLM.

Van De Jonge is bekend dat hij liever geen tweestrijd om het partijleiderschap wil. Het bestuur komt 26 juni met een voordracht, die uit een of meerdere kandidaten kan bestaan.