CDA-jongeren stellen voor rente studieschuld aftrekbaar te maken om financieel leed te verzachten

Het studentenprotest op de Dam, tegen het plan van minister Van Engelshoven om studenten meer rente te laten betalen op studieleningen. Beeld ANP

De resolutie van de jongeren van het CDA kan rekenen op steun van ten minste drie provincies. Ook CDA-Kamerlid Harry van der Molen, woordvoerder hoger onderwijs, noemt het een ‘sympathiek’ idee, ‘al zullen we wel eerst goed naar de financiële consequenties moeten kijken’.

De jongeren baseren hun voorstel op een vergelijking met de hypotheekrenteaftrek. CDJA-voorzitter Lotte Schipper: ‘In Nederland is het al jaren mogelijk om de rente die je betaalt over je hypotheek gedeeltelijk af te trekken. Het is vreemd dat dit wel kan met rente over een lening voor stenen, maar niet met rente over een lening voor een studie.’

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord afgesproken dat de rente op studieleningen ‘in de toekomst’ voor tien jaar wordt vastgezet. Nu nog wordt de 5-jaarsrente gehanteerd. Die staat voor 2018 op 0 procent. De verwachting is dat de rente zal stijgen naar 0,5 of 1 procent en op termijn naar 2,5 procent, het rentetarief waarmee werd gerekend toen in 2015 het leenstelsel werd ingevoerd.

Het wetsvoorstel om aan te sluiten bij een 10-jaarsrente ligt bij de Eerste Kamer. Het kan in 2020 ingaan. Tijdens het debat in de Tweede Kamer bleek dat de maatregel 175 miljoen euro moet opleveren ‘voor de financiële houdbaarheid van het studiefinancieringsstelsel en de overheidsfinanciën op lange termijn’, aldus minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66).

Het CDA is net als de ChristenUnie tegen het leenstelsel, maar bleek in het Kamerdebat een voorstander van de renteverhoging. Van der Molen ging daarmee in tegen de wens van het vorige partijcongres om van de maatregel af te zien. Hij zei toen te hopen dat de afspraak uit het regeerakkoord een rem zal zetten op het aantal studenten dat maximaal leent.

‘Ik kijk graag naar elk voorstel dat studeren goedkoper maakt’, zegt Van der Molen nu over het CDJA-voorstel. Van D66, met de VVD juist voorstander van het leenstelsel, had de rentemaatregel niet gehoeven. ‘Het is een wens van CDA en CU geweest’, zegt D66-Kamerlid Paul van Meenen, ‘waarmee wij akkoord zijn gegaan’. Hij wijst erop dat de eventuele aftrekpost bij de huidige rente minimaal zal zijn. Het CDJA beaamt dat, ‘maar het gaat om de boodschap’.