CDA in z’n maag met Omtzigts twijfel: ging er echt niks mis bij verkiezing lijsttrekker?

Hugo de Jonge (l) en Pieter Omtzigt in juli, net na de bekendmaking dat De Jonge de strijd om het leiderschap had gewonnen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Kandidaat Pieter Omtzigt bracht zelf het debat over de gang van zaken in het CDA donderdag naar een nieuw niveau toen hij op NPO Radio 1 zei dat hij van het partijbestuur opheldering eist over de gang van zaken. Omtzigts echtgenote is een van de zes CDA-leden die zich onlangs beklaagden dat er onduidelijke dingen gebeurden bij de stemming. Zelf kreeg zij, na het uitbrengen van een digitale stem op haar man, als reactie het bericht ‘dank voor uw stem op Hugo de Jonge’.

Omtzigt, die de lijsttrekkersverkiezing in juli van De Jonge verloor met met 49,3 procent van de stemmen, raakt aan een gevoelig punt. Eerder in de zomer, toen ook staatssecretaris Mona Keijzer nog in de race was, moest er al een stemronde opnieuw worden gedaan omdat het systeem niet bestand bleek tegen pogingen om van buitenaf valse stemmen uit te brengen.

Het partijbestuur benadrukte toen ‘dat er geen aanleiding is om te denken dat er naast dit gemelde incident nog andere onregelmatigheden hebben plaatsgevonden’. Maar om zeker te zijn werden toch alle reeds uitgebrachte stemmen nietig verklaard. Het systeem werd daarna voorzien van extra veiligheidsmaatregelen: de leden moesten meer gegevens invullen voordat zij konden stemmen en er zou ook beter worden gecontroleerd.

Definitief

Het CDA zegt nog steeds achter de betrouwbaarheid van het systeem te staan: er zijn inderdaad meldingen binnengekomen van mensen die bedankt werden voor een stem die zij niet beoogden uit te brengen, maar dat zou met stemmers op beide kandidaten zijn gebeurd. Uit onderzoek dat al tijdens de verkiezingen werd gedaan, zijn verder geen technische fouten gebleken. Verder onderzoek is niet nodig, herhaalde het partijbestuur donderdag bij monde van een woordvoerder: ‘De uitslag is definitief.’

Omtzigt op zijn beurt maakt duidelijk dat hij die uitleg tot nu toe niet bevredigend vindt. ‘Ik ga er niet van uit dat er een fout is gemaakt, maar ik wacht rustig op de uitleg. Ik vind het belangrijk dat er opheldering wordt gegeven. Daar is het partijbureau mee bezig, dingen worden uitgezocht. Dat vind ik belangrijk. Ik wacht gewoon totdat ik die stukken zie.’

Wanneer Omtzigt die uitleg kan verwachten, kon het partijbestuur donderdag desgevraagd niet zeggen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat Omtzigt de lijsttrekkersverkiezing van Omtzigt won, dat is uiteraard onmogelijk. De Jonge won de verkiezing van Omtzigt.