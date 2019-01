CDA gaat om: mogelijk toch ruimer kinderpardon

Staatssecretaris Mark Harbers. Beeld ANP

Er is een kinderpardonregeling, maar in de praktijk blijkt dat veel kinderen daar vanwege de strenge eisen (het zogeheten ‘meewerkcriterium’) geen aanspraak op kunnen maken. Dat moet minder strikt, vinden CDA en D66. ‘Het gaat erom schrijnende gevallen in de toekomst te voorkomen’, zegt D66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen in het Algemeen Dagblad.

Het onderwerp ligt politiek gevoelig. In het regeerakkoord is afgesproken dat er geen ruimer kinderpardon komt. Dat was slikken voor de ChristenUnie. Die partij stond (en staat nog steeds) een meer coulante regeling voor. Ook D66 was al voorstander van een kinderpardon.

Voor het CDA betekent het nieuwe plan een draai. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg spreekt in het AD van ‘een veranderd inzicht’. Ze wijst in de krant onder meer op een rapport van 38 hoogleraren, die stellen dat kinderen die al lang in Nederland zijn hersenschade kunnen oplopen door een dreigende uitzetting.

De ommezwaai van het CDA betekent dat er nu een kamermeerderheid voor een ruimere pardonregeling is, ook zonder steun van de VVD. Naar aanleiding van de zaak rond de Armeense tieners Lili en Howick, die met uitzetting bedreigd werden maar uiteindelijk toch in Nederland mogen blijven, liet staatssecretaris Harbers (VVD) nog weten voet bij stuk te houden.

‘Het staat ook iedereen vrij om vervolgens een oproep te doen aan de politiek om het kinderpardon te verruimen. Ik heb alleen redenen om te zeggen: ik vind het niet verstandig. Dat gaan we dus niet doen’, zei hij in een interview in de Volkskrant.