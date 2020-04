CDA-deal met Forum roept spoken uit het verleden op

Het CDA van oud-partijleider Sybrand Buma (links) gaat definitief in zee met Baudets Forum voor Democratie. Over de toekomst van Henk Krol (midden) bestaat juist grote onzekerheid: blijft hij wel of niet bij 50Plus? Beeld ANP

Goedemiddag,

De kogel is door de kerk: het CDA gaat in Brabant definitief in zee met Forum voor Democratie. Dat de steun in de eigen achterban flinterdun is, houdt de partij niet tegen.

En verder: blijft het onrustig bij 50Plus en ontsnapt Isabelle Diks ook in Groningen niet aan wachtgeldvragen.

BESTUREN MET FORUM

CDA steekt Rubicon over

Doe het niet, riep bijna de helft van de Brabantse achterban. Doe het niet, riepen partijprominenten als de voormalig ministers Ernst Hirsch Ballin en Hanja Maij-Weggen. Doe het niet, riep coalitiepartner D66. Maar het CDA doet het wel: het gaat besturen met Forum voor Democratie.

Na maanden van onderhandelingen en intern debat maakte de Brabantse CDA-fractie donderdag bekend definitief voor een provinciebestuur mét Forum te kiezen. De afdeling kreeg het fiat van het landelijk bestuur, nadat 56 procent van de Brabantse leden in een interne raadpleging vóór de samenwerking had gestemd.

Dat slechts 16 procent van de Brabantse CDA’ers van zich liet horen, het verschil nog geen negentig stemmen bedroeg en de vragen op z’n zachtst gezegd sturend waren, deert de partij niet: een meerderheid is een meerderheid.

Daarmee stort de partij zich in een ongewis avontuur, net als in oktober 2010. Op een inmiddels legendarisch partijcongres in Arnhem besloot het CDA toen een regeringscoalitie te vormen met de PVV van Geert Wilders. De stemming was een klucht, de schade voor de partij toen de coalitie na anderhalf jaar klapte gigantisch. Het kostte het CDA jaren om te herstellen, en sommige wonden zijn nooit geheeld, blijkt wel uit de huidige discussie over samenwerken met Forum.

Voor de Brabantse boeren is de coalitie goed nieuws: het mogelijk maken van een milder stikstofbeleid is de belangrijkste reden voor het CDA om niet langer over links, maar over rechts te gaan. Toch is de grootste winst voor Forum-leider Thierry Baudet. Zijn partij mag laten zien een betrouwbare bestuurspartner te zijn, een voor kiezers aantrekkelijke kwaliteit.

BESTUREN MET FORUM

Hoe gaat dat eigenlijk?

Ruud Burlet, de officieuze Forum-gedeputeerde in Limburg. Beeld Kiki Groot

Met alle bonje in Brabant is het makkelijk te vergeten dat het CDA elders al met Forum samenwerkt. In Limburg bestuurt Forum mee in een extraparlementair college, wat inhoudt dat de gedeputeerden er niet namens hun partij, maar op eigen titel zitten. Een vorm die is gekozen om de deelname politiek verteerbaar te maken. In de praktijk weet iedereen welke partijen er in het Limburgse gouvernement aan de knoppen zitten.

Forums officieuze gedeputeerde heet Ruud Burlet, een ondernemer uit de wereld van de plasticrecycling met duurzaamheid en milieu in zijn portefeuille. Hij houdt zich keurig aan de afspraak dat het college werkt aan de energietransitie. Zo keurig, dat andere partijen in Limburg smalend over de Forum-fractie spreken als ‘het reserve-elftal van het CDA’.

Burlet zelf ontkent dat hij aan de leiband loopt van de machtige CDA-gedeputeerde Ger Koopmans. ‘Ger zegt zelf dat de machtspositie vele malen beter verdeeld is dan hij ooit heeft gezien.’

Ook in de andere provincies onderzocht de Volkskrant hoe het Forum verging in na de verrassende zege bij de Statenverkiezingen. En dan blijkt: de taal van Baudet is vaker ver weg.

FORUM-JONGEREN

Extreem-rechtse praat

De partij van Baudet kon wel een opkikkertje gebruiken na het nieuws dat leden van Forums jongerenbeweging extreem-rechtse taal spuien in besloten appgroepen. Geprezen werd het nationaalsocialisme, terwijl Joden, moslims, vrouwen en homoseksuelen er juist verbaal van langs kregen.

Het interne onderzoek van de partij omvat sinds donderdag ook de officiële appgroep van de afdeling Noord-Holland. Daarin werd onder meer door een lid gepleit voor ‘nazi-achtige rechten' en financiële steun voor vrouwen om het Nederlandse geboortecijfer op te krikken.

CRISIS BIJ 50PLUS

Wat doet Krol?

Na het aangekondigde vertrek van partijvoorzitter Geert Dales hadden de meeste 50Plus-leden de hoop dat de partij snel in rustiger vaarwater zou belanden. Toch blijft het onrustig, nu rond Henk Krol, letterlijk en figuurlijk de grote man bij 50Plus. Volgens een goed ingevoerde bron wil Krol ook intern niet bevestigen dat hij aanblijft als partijleider, ondanks de ‘goede fractievergadering’ van eerder deze week.

Goede fractievergadering gehad. Gesproken over fractie en partij.

Voldoende basis om morgenmiddag verder te vergaderen. pic.twitter.com/OVELzhzYFq — Henk Krol (@HenkKrol) 28 april 2020

Daarmee voedt Krol de geruchten dat hij met Dales elders politiek geluk gaat zoeken. De partijleider denkt zelf dit weekend meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Partijleden houden hun hart vast: Krol heeft inmiddels iedere verwijzing naar 50Plus geschrapt uit zijn Twitter-bio.

GRONINGS GEROMMEL

Wachten op wachtgeld

Isabelle Diks zocht haar geluk al elders. In Groningen hoopte Diks af te zijn van de discussie over onkostenvergoedingen en wachtgeld die haar als GroenLinks-Kamerlid achtervolgde. Na een moeizame start als wethouder - de voltallige oppositie stemde tegen de installatie van de niet-Groninger - blijft het echter rommelen rond Diks.

In gesprek met het lokale OOG TV liet de GroenLinkser merken dat ze het geld nog niet had terugbetaald, hoewel ze had toegezegd dat te zullen doen. ‘Dit bevestigt mijn tegenstem’, zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. Volgens hem leidt het uitblijven van de terugbetaling tot onrust in de gemeente. ‘Mensen zijn verontwaardigd. Ze staat al 10-0 achter.’

Tegen Dagkoersen zegt Diks dat ze in mei verwacht te kunnen beginnen met terugbetalen. ‘Het organiseren van de terugbetalingsregelingen heeft wat tijd gekost.’ De oppositie blijft het scherp volgen.

Isabelle Diks als Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Beeld ANP

