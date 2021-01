CDA blijft worstelen met de digitale tijden: congres valt in het water na aanhoudende storingen

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zaterdag tijdens het CDA-verkiezingscongres, gezien op een scherm. Beeld ANP - Koen van Weel

De CDA-leden hadden zaterdagochtend digitaal hun goedkeuring moeten geven aan het verkiezingsprogramma. Ook kon er gestemd worden over amendementen van de afdelingen. Leden klaagden echter bij voortduring dat zij er niet doorheem kwamen. De partij slaagde er niet in de uitslag van de stemmingen accuraat vast te stellen.

Dit is zo ongeveer het nieuws van de dag. Ik schaam me diep. Ordevoorstellen worden niet opgepakt. Er is helemaal geen interactie mogelijk. En er kan niet gestemd worden of het werkt niet. Ondermaats voor partij die democratisch in haar naam draagt. #CDAcongres #blamage — Marco van Zandwijk 🍏 🥚 (@gezondengoed) 9 januari 2021

Dat is niet voor het eerst. In de zomer zag de partij zich gedwongen om de lijsttrekkersverkiezing over te doen, omdat niet kon worden gegarandeerd dat de verkiezing eerlijk was verlopen. Kwaadwillenden konden geautomatiseerd valse stemmen uitbrengen. Toen de verkiezing uiteindelijk wel leek gelukt (Hugo de Jonge won nipt van Pieter Omtzigt) kwamen er achteraf alsnog klachten van leden die aanwijzingen hadden dat hun stem op Omtzigt naar De Jonge was gegaan. Er moest een extern onderzoek aan te pas komen om ook Omtzigt ervan te overtuigen dat de uitslag in orde was.

Het congres, dat eigenlijk tot 12.30 uur zou duren, was zaterdagmiddag om 13.30 uur nog tot nader order geschorst, terwijl het grootste deel van het programma nog moest plaatsvinden. Daarna kwam de mededeling dat het vandaag ook niet meer verder zal gaan.

De congresverbinding is uitgevallen.

Uitslag amendementen 305 en 283 worden nog bekend gemaakt. Wij zullen het resterende programma op een andere dag afhandelen en deelnemers informeren over de datum. — CDA (@cdavandaag) 9 januari 2021

Niet voor het eerst blijken de beperkingen van de coronacrisis een forse praktische handicap voor politieke partijen die hun democratische processen toch moeten afwikkelen. De congressen die noodgedwongen digitaal worden gehouden, missen sowieso de dynamiek en het inhoudelijke debat dat in een gevulde zaal wel vaak op gang komt. De aangepaste procedures en de digitale stemmingen waren in het voorjaar al de aanleiding voor de opstand in 50Plus die uiteindelijk leidde tot het vertrek van partijleider Henk Krol. In september moest Denk een deel van de algemene ledenvergadering over doen na kritiek van experts op de gehanteerde stemprocedure.