CDA-bestuurders willen per gemeente maximumaantal asielzoekers ‘naar draagkracht’

Eén extra locatie om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten is niet voldoende, aldus staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). In een brief aan provinciale en gemeentelijke bestuurders doet hij daarom een ‘dringende oproep’ binnen een maand nog drie of vier locaties te openen. Daarmee moeten taferelen van vorig jaar voorkomen worden, toen asielzoekers regelmatig buiten moesten slapen omdat in Ter Apel geen plek meer was.

Het is opnieuw een poging van Van der Burg om de acute nood in de asielopvang te verlichten. De staatssecretaris heeft de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, beloofd dat er niet meer dan 2.000 mensen tegelijkertijd in Ter Apel zullen verblijven. Daarom komt er een ‘voorportaal’ in de Expo in Assen. Die doet dienst vanaf 1 juli. Eerder was er al zo’n voorportaal in Marnewaard.

Binnen een maand moeten er nog drie tot vier voorportalen geopend worden, die per locatie zo’n 500 asielzoekers kunnen opvangen. Op het moment dat er weer plek is zullen asielzoekers uit voorportalen naar Ter Apel gaan om daar geïdentificeerd en geregistreerd te worden. Vanuit daar zullen ze dan naar reguliere azc’s of de noodopvang gaan.

ANP - Afgelopen jaar moesten honderden asielzoekers buiten overnachten omdat er in Ter Apel geen plek meer was.

Een deel van het opvangprobleem wordt veroorzaakt door gebrek aan doorstroming van statushouders: asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij moeten een reguliere woning krijgen, maar moeten daar vaak lang op wachten. Daarom houden ze plekken in azc’s bezet waar mensen in afwachting van een verblijfsvergunning niet terecht kunnen.

Van der Burg vraagt provincies daarom ook doorstroomlocaties in te richten, waar statushouders kunnen verblijven in afwachting van een woning. Elke provincie moet minstens één doorstroomlocatie creëren, vindt Van der Burg. Per locatie moet er voor 500 tot 1.500 statushouders plek zijn.

In totaal zijn er nu 16 duizend statushouders op opvangplekken van het COA. Gemeenten lopen 3.700 plekken achter op hun huisvestingsdoelstellingen.

