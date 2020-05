CDA-afdelingen willen kinderen van Griekse eilanden halen, het landelijk CDA wil dat niet

Een groep kinderen uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden komt aan in Duitsland. Beeld AFP

Ruim veertig lokale afdelingen van het CDA willen dat de partij alsnog werk maakt van het opnemen van verweesde kinderen uit de opvangkampen op de Griekse eilanden. Daarmee komen zij in verzet tegen de lijn van het hoofdbestuur en de Tweede Kamerfractie, die alleen opvang op het Griekse vasteland willen faciliteren.

Klaas Valkering, CDA-wethouder in Bergen en motor van de beweging in de partij, wil dat Nederland 500 weeskinderen opneemt. Meerdere gemeenten hebben zich tot opvang van dit aantal bereid verklaard. ‘Deze kinderen in verslechterende omstandigheden in de kampen laten zitten, past niet in het gedachtegoed van onze partij.’

Al in januari vroeg de Griekse overheid aan de Europese Commissie bijstand voor een groep van 2500 minderjarige alleenstaande kinderen. Dat leidde in maart tot de oproep van de Commissie aan alle lidstaten om in elk geval 1600 minderjarigen te huisvesten. Tien landen gaven daaraan gehoor, maar Nederland weigerde. In de Tweede Kamer zei staatssecretaris Ankie-Broekers Knol (Asiel en Migratie, VVD) dat zij alleen wilde meewerken aan ‘structurele oplossingen’.

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie vonden dat Nederland zijn ‘fair share’ moest nemen. Dat is bij herplaatsing van vluchtelingen, zoals in de deal met Turkije, doorgaans 4 procent. Dat zou neerkomen op 60 tot 100 kinderen. Coalitiepartijen VVD en CDA wilden dit niet.

Onzekerheden

VVD-Kamerlid Bente Becker schreef in een opiniestuk in De Telegraaf zelfs dat de eventuele komst van kinderen ‘gevaarlijke gevolgen’ kon hebben. ‘Als het bereiken van een Grieks eiland alsnog een ticket naar Nederland betekent, stappen mogelijk toch weer mensen op een gammel bootje van een mensensmokkelaar.’ Ook wees zij op twee onzekerheden rond de kinderen: of zij wel echt vluchteling zijn, want dat is niet in een procedure onderzocht. En of zij niet toch bij een familie blijken te horen, ‘die dan ook recht heeft hier te komen’.

Na twee weken intensief onderhandelen binnen de coalitie presenteerde Broekers-Knol op 7 mei een compromis. Nederland geeft over een periode van drie jaar voor 4 miljoen ondersteuning aan het opbouwen van een voogdijprogramma op het Griekse vasteland. ‘Ad hoc herplaatsing van alleenstaande minderjarigen’ maakte geen deel uit van het plan.

Linkervleugel

Daartegen ageert nu de linkervleugel van het CDA, toch al geagiteerd door de samenwerking in Brabant met Forum voor Democratie. Valkering: ‘Dat speelt in sommige afdelingen zeker mee, maar er zijn ook afdelingen die hierin gewoon de lijn volgen die zij in hun gemeenteraad hebben aangehouden.’

Hij maakt een vergelijking met januari vorig jaar, toen het CDA bijdraaide inzake het kinderpardon. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg zegt dat zij met de afdelingen in gesprek gaat, maar ze wil vasthouden aan een structurele oplossing. ‘Het kinderpardon was dat wel, kinderen als ticket naar Europa is dat niet. Ik zal luisteren naar de leden en kijken wat wij kunnen doen. In elk geval zie ik er scherp op toe dat het kabinet zijn beloften nakomt.’

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen: ‘Het compromis van eerder deze maand was een stap vooruit, maar wel een compromis. Wij willen nog steeds meer doen.’ CU-Kamerlid Joel Voordewind: ‘Als het CDA weer wil praten, schuiven wij graag aan.’