CDA-afdelingen keren zich tegen regeren met Rutte: ‘Waarheid bleek voor hem geen uitgangspunt maar een optie’

Mark Rutte en Wopke Hoekstra in de Kamer. Beeld ANP

De brief, een initiatief van de afdeling Heerlen en ondertekend door zeker achttien van de vierhonderd partijafdelingen, werd donderdag geopenbaard via The Post Online. Ook de jongerenafdeling CDJA ondertekende de brief. De CDA’ers spreken hun zorgen uit over de neergang van democratische waarden op het Binnenhof. ‘De geloofwaardigheid van de overheid is onder Mark Ruttes leiding aangetast. De waarheid is voor hem geen uitgangspunt gebleken maar een optie. De tijdgeest van nu vraagt om een open en transparante bestuursstijl. Deelname van het CDA aan een kabinet Rutte-IV is voor ons derhalve ongeloofwaardig en geen optie.’

De afdelingen spreken hun teleurstelling uit over het verkiezingsresultaat op 17 maart en spreken partijleider Hoekstra daar direct op aan: ‘In de campagne hebben wij uw waardering en erkenning voor Pieter Omtzigt en zijn verhaal, Een Nieuw Sociaal Contract, gemist.’

Eerder spraken wij als @CDJA ook uit dat wat ons betreft het CDA niet deelneemt aan een kabinet Rutte IV. Daaraan is intussen niets veranderd. Sterker nog, verschillende afdelingen steunen die lijn.https://t.co/aF1wz9dxdW — Niels Honkoop (@NielsHonkoop) 22 april 2021

Ook hun boodschap over regeringsdeelname is aan Hoekstra gericht. Die zelf zegt al weken dat het CDA nu niet aan zet is, maar tegelijkertijd wordt het CDA alom als onmisbaar beschouwd om een coalitie van VVD en D66 aan een meerderheid te helpen. Het CDA behoort, met D66, GroenLinks en de PvdA, tot de partijen die regeren met Rutte vooralsnog niet uitsluiten.

Het CDA is van oudsher geneigd tot regeringsdeelname. In de oppositie weten de christendemocraten zich doorgaans niet zo goed raad en ‘verantwoordelijkheid nemen’ zit in het dna van de partij. De afdelingen raden Hoekstra toch aan om het na de teleurstellende verkiezingsuitslag weer eens te proberen in de oppositie. ‘Regeren is voor het CDA haast een tweede natuur geworden maar het mag niet ten koste gaan van ons eigen verhaal (....) Verantwoordelijkheid dragen past bij het CDA, maar het land waarachtig dienen kan ook vanuit de oppositie, vanuit de kaderstellende en controlerende rol die de Kamer weer veel steviger moet oppakken.’