CBS: zakkenrollers zoeken in de zomer zon, strand en zee op om toe te slaan

Het strand van Groede in Zeeland. Volgens het CBS worden aan de kust in de zomermaanden juli en augustus gemiddeld meer zakken gerold dan in de rest van het jaar. Beeld Arie Kievit

Volgens statistici van het onderzoeksinstituut worden aan de kust in de zomermaanden juli en augustus gemiddeld meer zakken gerold dan in de rest van het jaar. Maar liefst een kwart (27 procent) van alle aangiftes van zakkenrollerij die aan het strand of boulevard plaatsvond wordt in de zomer gedaan. Gemiddeld gaat het om honderd aangiftes per zomer. Elders in Nederland worden in de zomermaanden juist minder zakken gerold dan in de rest van het jaar.

Hetzelfde patroon van verhoogde zomercriminaliteit ziet het CBS ook terug bij andere zogeheten lichte vermogensmisdrijven. Zo loop je tijdens een zomers tripje naar de kust ook een grotere kans dan normaal om je fiets, telefoon of dure zonnebril aan dieven kwijt te raken. Dit soort lichtere misdrijven werden in juli en augustus ongeveer 1.400 keer per maand aangegeven bij de politie. Dat is een kwart meer dan de ongeveer 1.100 misdrijven die gemiddeld per maand werden geregistreerd.

Een verklaring voor deze criminaliteitspiek aan de kust geeft het CBS niet. Wel is het voorstelbaar dat de massale trek naar het strand ook de criminaliteit naar de kust lokt. In de zomer worden aan de kust ongeveer vier miljoenen hotelovernachtingen per maand geboekt. Dat is in geen enkel ander toeristisch landdeel zo hoog. Ook trekt de kust relatief veel dagjesmensen. Een andere indicatie dat de criminaliteit het spoor van strandtoeristen volgt is het feit dat een flink deel van de slachtoffers van criminaliteit aan de kust niet uit dat gebied afkomstig is. Bij slachtoffers van zakkenrollerij is zelfs 65 procent niet afkomstig uit het kustgebied.

Ook CBS-onderzoeker Dick ter Steege gelooft dat ‘zomerboeven’ het vooral gemunt hebben op de toeristen die naar de kust trekken. ‘Vooral bij zakkenrollerij zie je een sterk seizoenspatroon aan de kust. Is de zomer voorbij, en zijn de toeristen weg, dan worden er veel minder zakken gerold.’

Geweld

Ernstigere delicten, zoals geweldsmisdrijven, nemen tijdens de zomer aan de kust ook toe. Per maand worden hier gemiddeld driehonderd meldingen van gedaan. Volgens Ter Steege betreft dit echter niet een ‘opmerkelijke’ stijging ten opzichte van de rest van het jaar.

Welke kuststreek hogere criminaliteitscijfers scoort dan de andere vertelt het CBS niet. Ter Steege heeft wel een geruststelling: criminaliteit, ook aan de kust, zit in een neerwaartse lijn.

‘Ik weet dat het heel moeilijk te geloven is voor mensen, maar de criminaliteitscijfers zijn in de afgelopen tien jaar eerder af- dan toegenomen. Met name het aantal lichte vermogensmisdrijven daalt in aantal.’