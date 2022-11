CBS: Toeslagenouders hadden geen grotere kans op bemoeienis jeugdbescherming, zoals uithuisplaatsing van kinderen

Demonstranten op een manifestatie om ouders en kinderen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire te steunen, georganiseerd door onder meer oppositiepartijen. Beeld Joris van Gennip

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd. De combinatie toeslagenouders en jeugdbescherming ligt gevoelig sinds het CBS in mei cijfers publiceerde over het aantal uithuisgeplaatste kinderen van toeslagenouders: dat zijn er zeker 1.675, flink meer dan voorheen werd gedacht. Het leidde tot commotie: de vraag was of deze ouders, die al gedupeerd waren door een onterechte beschuldiging van fraude door de belastingdienst, door die affaire ook nog hun kinderen waren kwijt geraakt.

Maar dat is volgens deze gepubliceerde cijfers niet het geval, of tenminste niet op grote schaal. Toeslagenouders hadden wél een bovengemiddelde kans om in aanraking te komen met de jeugdbescherming. Maar dat kwam door de kenmerken van deze groep, die het CBS eerder in kaart had gebracht: bijvoorbeeld dat relatief veel toeslagengezinnen eenoudergezinnen zijn, en dat zij een relatief laag inkomen hebben.

Slag om de arm

Vergeleken met een groep ouders met dezelfde kenmerken die niet gedupeerd is, blijken er geen verschillen te zijn. Van beide groepen kreeg zo’n 4 procent te maken met de jeugdbescherming. Gemiddeld heeft ongeveer 1 procent van de kinderen te maken met de jeugdbescherming.

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet nu onderzoek naar het verband tussen uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire. De statistische vergelijking die CBS dinsdag publiceerde is in opdracht van de inspectie en in kader van dat onderzoek.

Het CBS houdt nog wel een slag om de arm. Het is volgens het bureau wel mogelijk dat er individuele gedupeerden zijn die als gevolg van de toeslagenaffaire wel dermate in de problemen zijn gekomen dat er kinderbeschermingsmaatregelen ingezet moest worden.

De jeugdbescherming is verder onder vuur komen te liggen door de discussie over de uithuisplaatsingen van kinderen van toeslagenouders. De cijfers van het CBS leiden waarschijnlijk tot opluchting op het ministerie van Justitie en Veiligheid, nu uit de cijfers niet blijkt dat de jeugdbescherming toeslagenouders anders heeft behandeld dat vergelijkbare ouders.

Voor de toeslagenouders van wie kinderen uit huis zijn geplaatst is een speciaal ondersteuningsteam opgericht. Honderden ouders hebben zich daar gemeld. Tot nog toe zijn drie kinderen van ouders die zich bij dat team hebben gemeld terug naar huis gegaan.