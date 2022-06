CBS: Toeslagenaffaire trof veel eenoudergezinnen en ouders van buitenlandse afkomst

Manifestatie in in Rotterdam voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Beeld Joris van Gennip

Ongeveer de helft van de door de toeslagenaffaire getroffen gezinnen is een eenoudergezin. Onder de toeslagengedupeerden van wie kinderen uit huis zijn geplaatst, ligt dit percentage nog hoger: zo’n 60 procent. Dit blijkt uit een cijferanalyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de kenmerken van ruim 10 duizend toeslagenouders.

Driekwart heeft een migratieachtergrond: zij zijn zelf buiten Nederland geboren, of een van hun ouders is dat. Relatief veel hebben wortels in Suriname of in de voormalige Nederlandse Antillen.

Het CBS maakte deze analyse in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Inspectie gaat deze data gebruiken in haar onderzoek naar het verband tussen de toeslagenaffaire en de uithuisplaatsing van zeker 1675 kinderen van toeslagenouders.

De hamvraag is of de jeugdbescherming anders is omgegaan met door de toeslagenaffaire gedupeerde gezinnen. Dat is op basis van deze cijfers niet te zeggen. Daarvoor wil de Inspectie deze groep vergelijken met een groep ouders die niet is gedupeerd. Wel vangt dit onderzoek voor het eerst meer kenmerken van de getroffen gezinnen in cijfers.

Deze cijfers brengen aan het licht dat de toeslagenaffaire opmerkelijk veel eenoudergezinnen heeft getroffen. Van het totale aantal gezinnen in Nederland is ongeveer 23 procent een éénoudergezin. Dat relatief veel toeslagenouders een migratieachtergrond hebben was al langer bekend.

620 uithuisplaatsingen

Inmiddels heeft het Herstelteam Toeslagen ruim 25 duizend ouders erkend als gedupeerden. Het CBS heeft dus van iets minder dan de helft van hen een reeks kenmerken op een rij gezet. Het zijn ouders die van 2012 tot 2014 en van 2016 tot 2018 de eerste vordering ontvingen van de Belastingdienst om ontvangen kinderopvangtoeslag terug te betalen. Bijna de helft van de onderzochte toeslagenouders had voor die eerste invordering een zeer laag inkomen, blijkt uit de CBS-analyse. Het merendeel heeft een laag of middelbaar opleidingsniveau.

Van de ruim tienduizend onderzochte gezinnen kregen 620 te maken met een jeugdbeschermingsmaatregel, waarbij een of meerdere kinderen uit huis zijn geplaatst. 375 waren eenoudergezinnen. Eveneens 375 hebben een migratieachtergrond. De ouders zijn overwegend laag of middelbaar opgeleid.

Met deze cijfers kan de Inspectie nu verder, schrijft zij dinsdag aan de Tweede Kamer. In het verdiepende onderzoek richt de Inspectie zich nu op de vraag waarom gedupeerde gezinnen te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel, en welke lessen hieruit te trekken zijn: ‘In de tabellen is te zien dat de toeslagenaffaire veel eenoudergezinnen raakte, veel gezinnen met een migratieachtergrond, veel gezinnen met een laag inkomen, gezinnen die afhankelijk waren van bijstand en veel gezinnen met een laag eigen vermogen.’

Hoe dit heeft doorgewerkt in de jeugdbescherming gaat de Inspectie nu verder onderzoeken. De Inspectie betrekt daar ouders, externe deskundigen en jeugdbeschermers bij. Zij gaat ook gedupeerde gezinnen interviewen over hun ervaringen.