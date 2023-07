CBS telt honderden doden meer in recordmaand juni, hitteplan werd niet in werking gesteld

Vijftig mensen werden door de hitte onwel bij het sportevenement Ironman Westfriesland in Hoorn op 25 juni. Beeld ANP

Hoewel het CBS nog niet kan vaststellen wat de doodsoorzaak is van de in totaal 876 Nederlanders die tussen 5 en 25 juni extra zijn overleden, ligt een verband met de hitte ‘erg voor de hand’, erkent desgevraagd Tanja Traag van het CBS. Van de doden was zo’n 60 procent de 80 gepasseerd, en woonden er veel in een zorginstelling. Typisch het patroon van hittesterfte.

‘Dit zijn anonieme cijfers. Maar 900 mensen, dat is zo’n grote Airbus vol mensen’, reageert projectleider hitteadaptatie Madeleen Helmer van Klimaatverbond Nederland, waarin gemeenten en provincies samenwerken. ‘Ik vind dit aantallen die niet nodig zijn. Je wilt dit voor zijn.’

Voorwaarschuwing

Niettemin besloot het RIVM niet om het hitteplan in werking te stellen. Er kwam weliswaar een ‘voorwaarschuwing’, maar toen puntje bij paaltje kwam, achtte men allerlei extra maatregelen voor ouderen en zwakkeren niet nodig, onder meer omdat de nachten nog koel waren en de hittepieken slechts tijdelijk.

‘Rond 10 juni was het warm, tegen de 30 graden in het midden van het land. Maar de piek was te kort en er stond een verkoelende wind’, legt een woordvoerder van het RIVM uit. Een week later werd het ’s zondags tropisch warm. ‘Maar de dag erna ging de temperatuur weer naar beneden’, aldus het RIVM. ‘De korte temperatuurpiek was reden om het hitteplan niet te activeren.’

Niettemin is de oversterfte, van zo’n 300 mensen extra per week, vergelijkbaar met de veel hetere hittegolven van afgelopen jaren, van tussen de 100 en de 400 extra doden per week. Cru maar waar: bij die hittegolven was het hitteplan wél in werking. ‘Het was afgelopen juni weliswaar minder heet, maar het was wel een lange periode’, zegt Helmer. ‘Bovendien ben je in juni nog niet erg gewend aan hitte. Dan komt het allemaal toch wat harder aan.’

Wellicht pakte de hitte ook ernstiger uit doordat er in juni ook veel pollen in de lucht zaten, denkt bioloog Arnold van Vliet (Wageningen Universiteit). Zo kwam de graspollenconcentratie bij het meetstation op het dak van het LUMC in Leiden 21 dagen lang boven de 80 per dag, terwijl dat deze eeuw gemiddeld slechts negen dagen was. Ook was er een piek in het aantal voorschriften voor het medicijn Fluticason, tegen ernstige hooikoorts.

Veel smog

‘De pollensituatie was heel uitzonderlijk. Vroeg in het jaar viel veel neerslag waardoor het gras flink kon uitgroeien, gevolgd door kurkdroge omstandigheden toen het gras ging bloeien, en het pollen zich verspreidde’, vertelt Van Vliet. ‘Allergiepatiënten hebben dat gemerkt. Maar minder bekend is dat blootstelling aan pollen ook hart- en vaatziekten kan verergeren en veroorzaken. In tijden met hoge pollenconcentraties moet je rekening houden met extra overlijdens.’

Daarnaast zat er vrij veel smog in de lucht. ‘Een ongezonde mix’, in combinatie met de rest, denkt hij. ‘Ik denk dat zo’n situatie als die van juni op zijn minst reden is om hier gedetailleerder naar te kijken’, zegt Van Vliet, die begin juni al een waarschuwing online zette.

Woestijnlucht

De sombere cijfers komen in een week dat een internationale vergelijking net uitwees dat Nederland de recordhete zomer van 2022 juist opvallend goed heeft doorstaan. Van de circa 62 duizend vastgestelde ‘hittedoden’, woonden er nog geen vijfhonderd in Nederland. In buurlanden met vergelijkbare zomerhitte, zoals Duitsland en België, lag de sterfte veel hoger. Een aanwijzing dat Nederland zijn hittemaatregelen, mits ingezet, goed op orde heeft.

Vanuit het zuiden is intussen opnieuw zinderend hete woestijnlucht Europa binnengestroomd. Waarschijnlijke boosdoener: een subtiele noordwaartse verschuiving van de hete woestijnzones door de opwarming van de aarde, al kan het volgens sommige analyses ook nog gewoon toeval zijn. In elk geval zullen landen als Spanje, Italië en Portugal tot zeker volgende week opnieuw bakken in de zon, met temperaturen van rond de 40 graden, en hoger.