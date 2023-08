CBS: schrik voor hoge prijzen zit er nog steeds in, Nederland verbruikt weer minder aardgas

Gasopslag in de Rotterdamse haven voor LNG Gas. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In de cijfers zijn nog steeds de gevolgen te zien van de oorlog in Oekraïne, nu anderhalf jaar aan de gang. Uit boosheid over sancties die Westerse landen afkondigden, besloot de Russische regering de gaskraan dicht te draaien. Dat leidde niet tot een acuut tekort aan aardgas, maar wel tot paniek en speculatie op de gasmarkten.

Gas inkopen werd fors duurder. ‘Grootverbruikers vingen die prijsstijgingen op door de mix van hun energiebronnen aan te passen’, legt onderzoeker Luuk Hovius van het CBS uit. De keuze voor andere energie, met name stroom, leidde tot een daling van 18 procent van het gasgebruik in de industrie, met name de chemische.

De papierindustrie liet ook een forse daling zien, van 38 procent. Het CBS kan niet zeggen of hier ook de sluiting van de papierfabriek van Crown Gelder in Velsen-Noord, afgekondigd in januari van dit jaar, een spoor achterlaat. ‘Cijfers van individuele partijen laten we in de berekeningen weg, uit concurrentie-overwegingen.’

Korter douchen

Niet alleen de industrie nam na de inval in Oekraïne maatregelen, ook de consument wijzigde zijn gedrag. Die stond korter onder de douche en draaide de thermostaat van zijn centrale verwarming lager. Die spaarzaamheid hebben de consumenten in de eerste helft van 2023 voortgezet, ook toen de tarieven daalden, aldus Hovius. ‘En de zachte winter leidde ook tot minder aardgasverbruik.’

Het Oekraïne-effect is ook nog steeds zichtbaar in de importcijfers. De invoer van vloeibaar gas (lng) was bijna 50 procent hoger in de eerste zes maanden van dit jaar, terwijl de invoer van aardgas in gasvorm daalde. Hoeveel minder gas Nederland uit Rusland haalde, is moeilijk te achterhalen. Russische gas zit ook vermengd in gas dat Nederland uit andere landen importeert, zoals Duitsland. Voordat de Russen hun buurland binnenvielen, waren ze wel een van de grootste leveranciers.

Steeds meer vloeibaar gas

Het aandeel van lng in de energieleveranties in de eerste helft van 2023 steeg met 50 procent, omdat Nederland de export fors opschroefde om de tekorten op te vangen die ontstonden door het wegvallen van het Russisch gas (en lng). Inmiddels is lng goed voor 42 procent van de ingevoerde aardgas. Vorig jaar september werd een nieuwe lng-terminal geopend en werd de capaciteit van de bestaande terminal op de Maasvlakte werd uitgebreid.

Het ingevoerde lng komt voornamelijk uit de Verenigde Staten, Noorwegen en – ondanks de oorlog – nog steeds uit Rusland. De invoer van Russisch lng, dat wel direct wordt afgeleverd met schepen, lag in de eerste helft van 2023 58 procent lager dan een jaar terug. De Russen zijn nog maar goed voor 8 procent van de import, blijkt uit de cijfers van het CBS.

Nederland blijft zelf ook aardgas uitvoeren: 19,6 miljard kubieke meter tegen 29,4 miljard kubieke meter import. De gasvoorraad voor de winter is flink op peil: eind juni zaten de opslagen voor 78 procent vol.