CBS onderzoekt voor het eerst straatintimidatie: hoe leren daders het af?

Stoepkrijten tegen straatintimidatie. Beeld Cat Calls Of Rotterdam

Nagefloten of nagesist worden, een opmerking naar het hoofd krijgen of achtervolgd worden op straat. Vrouwen krijgen er om de haverklap mee te maken en ook jonge mannen blijft het niet bespaard, blijkt uit een enquête van het CBS. Het is de eerste keer dat het CBS straatintimidatie onderzoekt. Dat komt omdat het fenomeen pas sinds kort als grensoverschrijdend wordt gezien, zegt Marieke Liem, hoogleraar Sociale Veerkracht en Veiligheid aan de Universiteit Leiden.

Voor de aanpak van dit gedrag zijn tot nu toe vooral de slachtoffers aangesproken. Vrouwen wordt op het hart gedrukt voortaan een veiliger route te nemen, een vriendin te bellen tijdens de wandeling naar huis, of voor de zekerheid een een sleutelbos in de hand te klemmen. Het leidt ertoe dat daders relatief ongestoord hun gang kunnen gaan. Om de intimidatie op straat te voorkomen, moet de gemeenschappelijke norm worden bijgesteld, zegt Liem.

Wetgeving

De meest voor de hand liggende manier is wetgeving. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam stelden straatintimidatie strafbaar in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar in 2019 floot het gerechtshof in Den Haag het Rotterdamse ‘sisverbod’ terug: de verordening is in strijd met de vrijheid van meningsuiting. ‘Pijnlijk’, zegt Mischa Dekker, socioloog aan de UvA: ‘Voor slachtoffers is aangifte doen al een moeilijke ervaring, laat staan als de rechter dan zegt: sorry, het is juridisch niet goed geregeld.’

Alleen de nationale overheid mag beperkingen opleggen aan de vrijheid van meningsuiting. Hoewel de Tweede Kamer af en toe debatteert over eventuele strafbaarstelling, zal het waarschijnlijk nog een tijd duren voordat straatintimidatie landelijk verboden wordt. En zelfs dat zal het probleem niet oplossen, vermoedt gedragspsycholoog Sabine Jansen, verbonden aan gedragsbureau D&B in Nijmegen. ‘Een verbod werkt alleen als je het idee hebt dat je gepakt kunt worden en die kans is bij straatintimidatie klein. Wildplassen mag ook niet, maar in een baldadige bui vinden mensen het grappig om in de gracht te plassen.’

Bewustwordingscampagnes

Zinvoller is het om voorlichting te geven op middelbare scholen en op straat. De mensen die zich schuldig maken aan straatintimidatie zijn met name mannen in groepen, een subcultuur waarin je aanzien geniet als je vrouwen naroept, zegt Jansen. Catcalling bevestigt de mannelijkheid van groepsleden: ‘kijk eens wat ik durf’, straalt het uit.

Een gastles of campagne maakt pas echt indruk als een rolmodel vertelt dat hun gedrag niet door de beugel kan, of als een moeder of zus uitlegt hoe intimidatie voor hen voelt. Jansen: ‘Een jongen is sneller geneigd te luisteren naar een rapper tegen wie hij opkijkt, dan naar een leraar die hij oud en stoffig vindt.’

De manier waarop leden van de groep de boodschap brengen, is ook van groot belang. Een confronterende aanpak, waarbij jongens wordt toegebeten dat ze moeten ophouden met hun seksistische gedrag, doet inzien dat de schuld niet bij de slachtoffers ligt. Toch zitten er ook haken en ogen aan harde confrontatie: het leidt tot weerstand en kan stigmatisering in de hand werken.

Om dat te voorkomen, is ‘flirtles’ in zwang: hoe spreek je iemand aan op manier die wel leuk is? Ook daar leren jongens zich te verplaatsen in een meisje. ‘Maar’, zegt Dekker: ‘het is niet de bedoeling dat straatintimidatie gereduceerd wordt tot een verkeerd bedoelde flirtpoging. Dan ga je voorbij aan de ernst van seksisme en genderongelijkheid.’