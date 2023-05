CBS: Nederlandse economie kromp licht in het eerste kwartaal

Volle terrassen in de Rotterdamse Oude Haven. Beeld ANP

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd. Vooral de export van goederen en diensten liep terug. De bouw trok juist aan en droeg dus positief bij aan de Nederlandse economie. In het laatste kwartaal van 2022 groeide de economie nog licht met 0,3 procent.

Inflatie

Om de economische groei te bepalen onderzoekt het CBS hoe het totale volume van diensten en goederen zich ontwikkelt. De groei wordt dus niet uitgedrukt in euro’s, maar bijvoorbeeld in het totaal aantal containers dat het land inging. Zo spelen de prijzen die door inflatie sterk zijn gestegen geen rol in het cijfer.

Uit de cijfers blijkt dat de overheid en de consumenten de economie aanjagen. De investeringen in bouw, auto’s, vliegtuigen en machines namen toe. Dat woog alleen niet op tegen de gedaalde import en export en de lagere bijdrage van de meeste bedrijfstakken. Meer dan de helft van de sectoren had minder toegevoegde waarde dan in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022. Ook werd er minder gas gewonnen.