CBS: meer kinderen toeslagenouders (1.675) uit huis geplaatst dan eerder berekend

Ouders en kinderen houden in april een manifestatie op het Kruisplein in Rotterdam ter ondersteuning van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Beeld Joris van Gennip

De nieuwe cijfers zullen donderdag een rol spelen in het Kamerdebat over de uithuisplaatsingen en de toeslagenouders. Daarbij zullen, mede op verzoek van kritische Kamerfracties, liefst vier bewindslieden aanwezig zijn: premier Mark Rutte, minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de staatssecretarissen Aukje de Vries (Toeslagen) en Maarten van Ooijen (Jeugdzorg).

Dat de cijfers hoger uitvallen, komt doordat het jaar 2021 ook is meegeteld. Eerder telde het CBS alleen van 2015-2020. Van de bijna 1.700 uit huis geplaatste kinderen, leven er momenteel 555 niet bij hun ouders. Ook dat zijn er meer dan de 420 kinderen die uit de eerdere berekening volgde.

Veel toeslagengedupeerden die in de schulden raakten door een onterecht fraudebeschuldiging, kregen daarna te maken met de jeugdbescherming. Het precieze verband tussen die uithuisplaatsingen en de toeslagenaffaire is nog onderwerp van onderzoek.

Ouders en hun sympathisanten betogen dat de uit huis geplaatste kinderen terug naar hun ouder(s) moeten. Sinds 4 april is een speciaal ondersteuningsteam actief voor deze groep toeslagenouders. Zij moeten zichzelf melden. Tot nog toe is nog geen kind terug naar zijn ouders gegaan.

De Jeugdbescherming grijpt in bij gezinnen als de veiligheid van het kind in het geding is of als hij in zijn ontwikkeling wordt bedreigd. De kinderrechter beslist dan of het kind dan niet langer bij zijn ouders mag wonen. Op dit moment wonen ruim twintigduizend kinderen onder toezicht van de jeugdbescherming in een instelling of in een pleeggezin.